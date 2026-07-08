גורם רשמי במערכת הביטחון הצרפתית מסר לאתר "Türkiye Today" כי השיחות עם טורקיה בנוגע למערכת ההגנה האווירית SAMP/T וטילי המטאור מתקדמות בקצב מהיר. הגורם, שדיבר בעילום שם בשל רגישות הנושא, ציין כי "מתנהלות שיחות עם טורקיה הן על מערכת ההגנה האווירית SAMP/T והן על טילי המטאור במטרה למכור אותם לטורקיה, יחד עם השותפים שלנו בבריטניה".

העדכון מגיע על רקע דיווחים לפיהם צרפת מרככת את התנגדותה הארוכת שנים למכירת המערכת המתקדמת לאנקרה. מדובר בשינוי עמדה משמעותי שעשוי לשנות את מאזן הכוחות האזורי ולהעניק לטורקיה יכולות הגנה אווירית מתקדמות במיוחד.

שינוי עמדה צרפתי לאחר פגישת פסגה

סוכנות הידיעות רויטרס חשפה ב-6 ביולי כי צרפת ריככה את התנגדותה למכירת מערכת ההגנה האווירית SAMP/T לטורקיה, תוך ציטוט של חמישה מקורות המעורבים בנושא. לפי הדיווח, השינוי בעמדה פותח את הדלת לשיחות מהותיות יותר עם אנקרה על מערכת שטורקיה מנסה להשיג כבר שנים.

התפנית בעמדה הצרפתית הגיעה בעקבות שיחות בין נשיא צרפת עמנואל מקרון לראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני במהלך פסגה שנערכה ב-25 ביוני, כך מסרו ארבעה מהמקורות לרויטרס. עם זאת, המשא ומתן עדיין נמצא בשלבים מוקדמים. "בעבר היה חוסר פתיחות ברור, עכשיו יש פתיחות", אמר מקור המקורב למשא ומתן.

המערכת מיועדת להיות חלק מרשת ההגנה האווירית והטילים המשולבת המתוכננת של טורקיה, המכונה "כיפת הפלדה" (Steel Dome). מדובר בפרויקט אסטרטגי שנועד להעניק לאנקרה יכולת הגנה רב-שכבתית מפני איומים אוויריים מגוונים.

מערכת SAMP/T: המקבילה האירופית לפטריוט

מערכת ה-SAMP/T מיוצרת על ידי הקונסורציום הצרפתי-איטלקי Eurosam, המאחד את החברות MBDA France, MBDA Italy ו-Thales. המערכת מסוגלת לעקוב אחר עשרות מטרות במקביל, ליירט איומים מרובים בבת אחת, והיא המערכת היחידה מתוצרת אירופה המציגה יכולת מוצהרת ליירט טילים בליסטיים.

המערכת מתוארת לעיתים קרובות כמקבילה האירופית הקרובה ביותר למערכת הפטריוט האמריקנית. יכולותיה המתקדמות הופכות אותה לנכס אסטרטגי משמעותי עבור כל מדינה המבקשת לחזק את מערך ההגנה האווירית שלה.

טורקיה בוחנת אפשרויות מרובות

שר ההגנה הטורקי, יאשר גולר, אמר לרויטרס ב-30 ביוני כי אנקרה בוחנת את כל האפשרויות כדי לענות על צורכי ההגנה האווירית שלה, כולל רכישות פוטנציאליות של מערכות פטריוט אמריקניות או מערכת ה-SAMP/T. "הגישה הבסיסית שלנו בנושא זה ברורה: אנחנו פתוחים לכל שיתוף פעולה שעונה על צורכי הביטחון של ארצנו, כולל שיתוף טכנולוגי וייצור משותף, ובלבד שהוא בר-קיימא ותואם את רוח הברית", מסר גולר.