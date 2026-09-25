"אחד המנהיגים הגדולים של דורנו" • נתניהו שיבח את מיליי במילים חמות

( צילום: לע"מ )

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש בניו יורק עם נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי, בעקבות נאומו בעצרת הכללית של האו"ם. במהלך הפגישה הודה נתניהו לנשיא הארגנטינאי על תמיכתו החד־משמעית במדינת ישראל, ובירך אותו על קבלת אות "אוהב ישראל" שהוענק לו מטעם ישיבת דרכי תורה בניו יורק.

נתניהו פתח את דבריו בשבחים על הנשיא הארגנטינאי: "הנשיא מיליי הוא אחד המנהיגים הגדולים של דורנו. מה שעשית עבור הכלכלה של ארגנטינה הוא יוצא מן הכלל. קשה מאוד לעשות את זה, יש הרבה התנגדות פוליטית, אבל שברת את הכלוב ואתה מעניק חירות לעם". ראש הממשלה הוסיף: "זה עשוי לקחת זמן עד שהם יבינו את זה, אבל אני רוצה לומר לך – כל מי שמבין משהו בכלכלה יודע שמעולם לא היה שינוי כזה. בתור מי שהוביל שינוי כזה בעצמי, דע שזו מחמאה שמגיעה מהלב ומהמוח".

- צילום: עומר מירון/לע"מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/לע"מ צילום: צילום: עומר מירון/לע"מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/לע"מ 10 10 0:00 / 1:53

נתניהו התייחס גם לעמדתו העקרונית של מיליי בזירה הבינלאומית: "ושנית, אתה עומד למען האמת. לא אכפת לך, אתה פשוט מדבר למען האמת. זו הסיבה שאתה תומך בישראל כי אנחנו חולקים את המורשת המשותפת הזו של צדק ולדבר למען האמת, ואין מי שעושה זאת טוב ממך".

נשיא ארגנטינה השיב לדברי השבח: "תודה רבה חברי. עבורי זה כבוד גדול לשמוע את דבריך, כיוון שאתה אחד המנהיגים הגדולים בהיסטוריה העולמית".

שני המנהיגים דנו בהמשך שיתוף הפעולה בין שתי המדינות ובשינוי האסטרטגי החיובי לישראל המתרחש באמריקה הלטינית. על פי הנמסר, שינוי זה מאפשר להרחיב את "הסכמי יצחק" בהובלתו של הנשיא מיליי, תוך העמקת השיתוף הביטחוני והכלכלי בין ישראל למדינות היבשת.

( צילום: לשכת הנשיא )

יצוין כי מיליי ביקר בישיבת "דרכי תורה" בניו יורק במסגרת ביקורו בארצות הברית לקראת השתתפותו בעצרת הכללית של האו"ם. במהלך הביקור נשא דברים בפני תלמידי הישיבה, ובהמשך הוענק לו פרס "אוהב ישראל" כהוקרה על תמיכתו בישראל ובעם היהודי.

הנשיא הארגנטינאי ידוע בחיבורו העמוק לטקסטים מקראיים. בראיון שנתן לכלי התקשורת הצרפתי LCI ציין מיליי כי הוא מקפיד לשאוב השראה מספר התורה, ובפרט מספר שמות. "אני תמיד עושה התייחסות לתורה, אולי שמתם לב לכך. ואני מצטט קטעים מן התורה, כולל ספר שמות", אמר מיליי בראיון.

במהלך ביקורו בניו יורק נפגש נתניהו גם עם נשיאים ומנהיגים נוספים, ביניהם נשיאי בוליביה, פרגוואי, פנמה, אתיופיה וסגן נשיא קולומביה, וכן עם ראשי הממשלה של יוון, סלובניה ופפואה גינאה החדשה. הביקור הפעם היה קצר במיוחד והתמקד בנאומו של ראש הממשלה בעצרת הכללית של האו"ם.