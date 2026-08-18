246 מיליון דולר: מרוץ החימוש לטווח אלף קילומטר

בעוד זירות הלחימה בעולם הופכות למורכבות יותר, צבא ארצות הברית פתח בתחרות רשמית לפיתוח הדור הבא של הטילים שלו. הדרישה המרכזית: טווח העולה על 1,000 קילומטר ואפשרות שיגור מלאה ממשגרי ה-HIMARS הנפוצים.
על פי דיווח של הכתב סטיב טרימבל באתר Aviation Week, הצבא פרסם לאחרונה את מסקנותיו ומסמכי העמדה במסגרת תוכנית AHSS (Affordable High Speed Strike). גורמים רשמיים בפיקוד פיתוח יכולות הלחימה של הצבא הבהירו כי מדובר בטיל חדש לחלוטין מהיסוד, ולא בגרסה נוספת של משפחת טילים קיימת.
דרישות שמעבר לדורות הקודמים
אחת הדרישות הקריטיות בתוכנית היא השגת טווח העולה באופן משמעותי על זה המתוכנן עבור גרסאות מתקדמות דוגמת PrSM Increment 4. בעוד הצבא בוחן במקביל פיתוחים נוספים כמו PrSM Increment 5, תוכנית AHSS עומדת בפני עצמה ומכוונת גבוה הרבה יותר.
הגמישות המבצעית עומדת במרכז התוכנית: האפשרות להתאים את הטיל לשיגור ממשגר HIMARS מאויש תאפשר לצבא לשלב את החימוש החדש באופן מיידי במערך הארטילרי הנייד שכבר נמצא בשירות מבצעי בשטח. כידוע, מערכת ה-HIMARS הוכיחה את עצמה בשדות קרב שונים ברחבי העולם.
שתי תפיסות הנעה מתקדמות
בתערוכת Space and Missile Defense Symposium שנערכה בהאנטסוויל שבאלבמה, חשף פיקוד הפיתוח שתי תפיסות מרכזיות: טיל בליסטי קונבנציונלי המבוסס על הנעה רקטית מסורתית אך עוצמתית, ומנוע נושם אוויר - טכנולוגיה עתידנית המאפשרת טיסה מהירה במיוחד לטווחים עצומים.
שאלות שהופקו מוועדת הכוחות המזוינים של הסנאט הצביעו על האפשרות לשלב טכנולוגיות דומות לטיל ההיפרסוני HACM שמפותחות עבור חיל האוויר, ואף שיתוף פעולה מתמשך עם אוסטרליה. עם זאת, בצבא הבהירו כי הם אינם מגבילים את התעשייה לפתרון הנעה ספציפי, והחברות מוזמנות להציע את כל קשת התפיסות החדשניות.
תקציב של 246 מיליון דולר
במסגרת תוכנית התקציב הרב-שנתית, הצבא הקצה סכום מרשים של 246 מיליון דולר לטובת קידום תוכנית AHSS בשנות הכספים 2027 עד 2031. המסמכים הרשמיים מגדירים את הצורך בחימוש זמין, מהיר ובעלות נמוכה יחסית שיעניק מענה קטלני להתקפות נגד מערכי אוויר ולמטרות ברמת הזירה.
הפיתוח מגיע בעת שבה מלאי הטילים המדויקים לטווח ארוך של צבא ארצות הברית כמעט אזל במהלך חמישה חודשי הלחימה מול איראן, כפי שדווח בסוכנות רויטרס. אם התוכנית תבשיל בהצלחה, מדובר בקפיצת מדרגה אסטרטגית שתשנה את מאזן הכוחות בשדה הקרב המודרני.
0 תגובות