הקו הסגול: קרונות הרכבת הקלה הושחתו בספרד

קבוצה של אנשים רעולי פנים ביצעה בימים האחרונים פעולת חבלה חמורה בקרונות רכבת קלה המיועדים לקו הסגול בירושלים. הקרונות, שיוצרו על ידי חברת CAF הספרדית, אוחסנו במתחם פתוח בעיר ביאסאין שבחבל הבאסקים, כשהם ממתינים להעברה לישראל במסגרת פרויקט הרכבת הקלה המתרחב בבירה.

על פי הדיווחים, התוקפים ניפצו את שמשות חצי תריסר קרונות וריססו עליהם כתובות בצבע אדום המאשימות את החברה הספרדית ב"שותפות לדבר עבירה" עם מדינת ישראל. הפעילים הצדיקו את מעשיהם בטענה כי על הקרונות מופיע שילוט בעברית וכי הם מיועדים לרשת הרכבת של תל אביב - התייחסות לקו הסגול שעתיד לחבר את צפון העיר עם מרכזה.

הצהרה מאיימת: "החברה ממשיכה להשתמש בתשתיות הבאסקיות"

בהצהרה שפרסמו התוקפים לאחר המעשה, הם טענו כי בניגוד למה שרמזה החברה בעבר, היא ממשיכה להשתמש בכבישים, בנמלים ובמחסנים בחבל הבאסקים לצורך הלוגיסטיקה של ההזמנה השנויה במחלוקת. לדבריהם, מדובר בהפרה של הבטחות קודמות ובשיתוף פעולה מתמשך עם ישראל.

אירוע החבלה מסמן את תחילתה של סדרת מחאות מתוכננת שמוביל ארגון BDZ - הגרסה הספרדית של תנועת BDS הבינלאומית הקוראת לחרם, משיכת השקעות וסנקציות נגד ישראל. הארגון הכריז על קמפיין לחץ מתואם על חברת CAF, הכולל הפגנות שתתקיימנה בימים הקרובים במתקנים הקשורים לחברה בערים זורנוצה, אירון וקסטחון שבמחוז נבארה.