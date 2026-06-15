בעוד מנהיגים ברחבי העולם מיהרו לברך על ההסכם שנחתם הלילה בין איראן לארה"ב, בתוך וושינגטון נשמעים קולות שונים וביקורתיים הרבה יותר. כמה חברי קונגרס משתי המפלגות מתחו ביקורת חריפה על ההסכם המתגבש, בזמן שחלק מהסנאטורים הרפובליקנים הניציים ביותר בחרו לשמור בינתיים על שתיקה רועמת מול המהלך המדיני.

הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם, הנחשב למקורב לנשיא טראמפ ולאחד הקולות הפרו-ישראלים הבולטים במפלגתו, הביע דאגה פומבית. ברשת X הוא כתב: "אני מודאג במידה מסוימת מכך שנראה כי הפרשנות של איראן להסכם שונה מזו שמציג צוות המשא ומתן האמריקני".

גרהאם טרח להדגיש כי סגן הנשיא ג'יי-די ואנס, ולא הנשיא טראמפ, הוא ארכיטקט העסקה. בנוסף הצהיר כי "כל הסכם גרעין עם איראן יובא לבחינת הקונגרס ולהצבעה", מה שמהווה איתות ברור לכך שתמיכתו במהלך של הנשיא אינה אוטומטית.

ברוח דומה, הסנאטור הרפובליקני ג'יימס לנקפורד אמר לרשת אן-בי-סי כי "עדיף" שהקונגרס יצביע כדי לאשרר כל הסכם אפשרי לסיום המלחמה באיראן, וכי הסכם שאושר על ידי הקונגרס יהיה בעל השפעה "מתמשכת" יותר.

סגנו לשעבר של טראמפ, מייק פנס, החריף את הטון ואמר בריאיון לתקשורת המקומית כי "עדיף בלי עסקה מאשר עסקה גרועה".

הסנאטור הרפובליקני ג'ון קורנין שיתף מסר חריף ברשת X, בו נכתב כי "אסור לשחרר אפילו סנט אחד למשטר הרצחני הזה כל עוד הוא ממשיך לבנות טילים, לתמוך בשלוחות הטרור שלו, ולהימנע מתשלום פיצויים לקורבנות הטרור האיראני".

ההתנגדות חרגה ממסדרונות הקונגרס ונשמעה גם מפי איש התקשורת השמרני מארק לוין, שזוכה לשבחים תכופים מטראמפ. לוין תקף את ההיגיון שבהסכם ואמר: "איש עדיין לא הסביר כיצד ההסכם הזה, או כל הסכם אחר, יכול בכלל לעבוד לאורך זמן לאור ארבעים ושבע שנות ניסיון עם האויב הזה, ולאור האידאולוגיה התיאוקרטית שלו. מזכר הבנות או הסכם סופי פשוט אינם יכולים ולא ישנו את המציאות הזו. כמה עוד אנשים צריכים למות כדי להוכיח את הנקודה?".

מנגד, סנאטורים משפיעים כדוגמת טד קרוז וטום קוטון נמנעו מתגובה, ייתכן שעל רקע דיווחים בארה"ב ולפיהם גורמים רפובליקנים רבים לחצו על טראמפ בשבועות האחרונים לסיים את המלחמה בשל הפגיעה הציבורית והפוליטית במפלגה.

גם באגף הדמוקרטי לא חסכו במילים קשות, שם תקפו את תנאי ההסכם אך הבהירו כי סיום המלחמה הוא הכרח. הסנאטור הדמוקרטי כריס מרפי כינה את המהלך "כניעה לאיראן" וטען שתנאיו הם "התנאים של איראן". עם זאת, הוא הסביר את תמיכתו בעצירת הלחימה: "סיום של המלחמה ההרסנית הזו הוא דבר טוב לא משנה כמה משפילים התנאים. כי כל יום נוסף שבו היא נמשכת, המדינה שלנו נחלשת".

עמיתו, הסנאטור כריס קונס, הוסיף כי "ההודעה של הנשיא טראמפ היא צעד בכיוון הנכון לסיום המלחמה הפזיזה שהוא התחיל. לצערנו, הנשיא הבטיח הבטחות רבות לגבי המלחמה הזו ומימש מעט מהן בלבד". קונס הדגיש כי המלחמה "רק הפכה את אנשי הצבא והאזרחים האמריקנים לפחות בטוחים והותירה שאלות מרכזיות רבות ללא מענה או טיפול".

מי שעוד בחר להתייחס לנושא הוא הנשיא לשעבר ברק אובמה, החתום על הסכם הגרעין המקורי מול איראן משנת 2015, עליו ספג בזמנו ביקורות קשות מטראמפ ומראש הממשלה נתניהו. למרות ניסיונותיו של טראמפ להבדיל לאחרונה בין ההסכמים, אובמה עקץ: "אני מטיל ספק שכל עסקה שתחתם תהיה שונה משמעותית מהעסקה שהייתה לנו במקור, ועבדה במשך הרבה זמן עד שארצות הברית פרשה ממנה".

הוא הוסיף ואמר ש"מדי פעם צריך שוב ללמוד את הלקח" לפיו הפצצות אינן דרך לפתור בעיות במדיניות חוץ.

הסנאטור הדמוקרטי רובן גאלגו סיכם את תחושות הדמוקרטים כשכתב ברשת X בלגלוג: "טראמפ יוצר את הסכם הגרעין של 2015 מטמו", בהתייחסו לאתר הקניות הסיני הזול.