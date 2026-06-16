בצל המתיחות הגוברת, מפקד חיל האוויר הגרמני, גנרל הולגר נוימן, הצהיר בראיון ל"דיילי טלגרף" כי גרמניה מוכנה "להילחם כבר הלילה" במידה ורוסיה תתקוף מדינה החברה בברית נאט"ו. לדבריו, נאט"ו תגן על "כל סנטימטר" מהטריטוריה שלה, כאשר תקיפה על אסטוניה תטופל באותה חומרה כמו תקיפה על לונדון.

נוימן לא הסתפק באיומים כלליים ופירט מטרות אסטרטגיות שבהן נאט"ו עשויה להכות במקרה של עימות: קלינינגרד, חצי האי קולה, האזור סביב סנט פטרסבורג והים השחור. במקביל, גנרל כריסטיאן פרוידינג מהצבא הגרמני הזהיר כי רוסיה עשויה להיות מסוגלת לתקוף את שטח נאט"ו עד שנת 2029, וקרא להאצת ההתחמשות הגרמנית במערכות הגנה כמו Patriot ו-Arrow 3.

שר החוץ הרוסי, סרגיי לברוב, הגיב בהשתלחות חסרת תקדים נגד ההנהגה הגרמנית. לברוב טען כי גרמניה "מתגעגעת לסמלים והרגלים נאציים", והאשים את בכיריה בכך שהם "תלמידים טובים של גבלס". לדבריו, גרמניה מסירה את המעטה שהסתיר את "האינסטינקטים הנאציים" שלה.

בעוד רוסיה מכחישה כל כוונה לתקוף את נאט"ו ומכנה את האיומים "בדיות", הגנרל נוימן מזהיר שלא לזלזל ביכולת ההסתגלות של צבא פוטין ובנשק המתקדם שלו, הכולל טילים היפר-סוניים ומטוסי קרב חדישים.