ארה"ב ואיראן דנות בהקדמה של כניסתו לתוקף של מזכר ההבנות כך שיחול כבר הלילה, במקום ביום שישי. כך דווח הערב (רביעי) באתר "אקסיוס" האמריקני.

לפי הדיווח, המזכר ייחתם באופן אלקטרוני - אבל המהלך לא יחליף את הפגישה המתוכננת בין צוותי המו"מ ביום שישי הקרוב בשווייץ. בדיווח נכתב כי המהלך יאפשר את פתיחת מצר הורמוז מוקדם מהמתוכנן, ויאפשר גם לפרסם את תוכן מזכר ההבנות.

כזכור, כבר בתחילת השבוע בכיר בממשל האמריקני אמר כי מזכר ההבנות לסיום המלחמה בין איראן לארצות הברית כבר נחתם בידי הנשיא טראמפ, סגנו ואנס ויושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד-באקר קאליבאף.

אתמול אמר שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י כי הסכם הפסקת המלחמה עם ארה"ב כבר נכנס לתוקף מרגע ההכרזה עליו בתחילת השבוע, והוא הדגיש כי רק בלבנון טרם נכנסה לתקוף הפסקת האש - מה שיקרה לדבריו עם החתימה הרשמית ביום שישי.