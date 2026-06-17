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דיווח: ארה"ב ואיראן עשויות לחתום על מזכר ההבנות ביניהם - כבר היום

ארה"ב ואיראן, יחד עם המתווכים, דנים באפשרות לקיים את חתימת מזכר ההבנה באופן אלקטרוני עוד היום | לצד זאת, הודגש כי פגישת המשלחות של ארה"ב ואיראן תתקיים ביום שישי בשוויץ - גם אם יוצע מועד חתימה אלקטרוני מוקדם יותר (בעולם)

טראמפ וחמינאי הבן (עיבוד תמונה: AI)

ארה"ב ו דנות בהקדמה של כניסתו לתוקף של מזכר ההבנות כך שיחול כבר הלילה, במקום ביום שישי. כך דווח הערב (רביעי) באתר "אקסיוס" האמריקני.

לפי הדיווח, המזכר ייחתם באופן אלקטרוני - אבל המהלך לא יחליף את הפגישה המתוכננת בין צוותי המו"מ ביום שישי הקרוב בשווייץ. בדיווח נכתב כי המהלך יאפשר את פתיחת מצר הורמוז מוקדם מהמתוכנן, ויאפשר גם לפרסם את תוכן מזכר ההבנות.

כזכור, כבר בתחילת השבוע בכיר בממשל האמריקני אמר כי מזכר ההבנות לסיום המלחמה בין איראן לארצות הברית כבר נחתם בידי , סגנו ואנס ויושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד-באקר קאליבאף.

אתמול אמר שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י כי הסכם הפסקת המלחמה עם ארה"ב כבר נכנס לתוקף מרגע ההכרזה עליו בתחילת השבוע, והוא הדגיש כי רק בלבנון טרם נכנסה לתקוף הפסקת האש - מה שיקרה לדבריו עם החתימה הרשמית ביום שישי.

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