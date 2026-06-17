נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשא הערב (רביעי) דברים בצרפת בשולי ועידת המדינות המתועשות והתייחס בהרחבה למצב במזרח התיכון. בדבריו התייחס ליחסים עם ירושלים ואמר כי יש לנו מחלוקת קטנה על לבנון עם נתניהו.

הנשיא הוסיף כי ביבי נתניהו, "מתרגש יותר מדי לפעמים", אך הדגיש כי הוא היה "שותף מדהים, ראש הממשלה מדהים". טראמפ שיתף כי אמר לו שאפשר לעשות את לבנון קצת יותר ברכות, "לא צריך להוריד כל פעם בניין", אך ציין כי נתניהו יגיד, והוא צודק, "אנחנו השותף הגדול והם השותף הקטן מאוד".

בהצהרתו על ההסכם המתגבש עם טהרן תקף הנשיא את המצדדים בהמשך הלחימה ואמר כי "מי שרצה שנמשיך להפציץ באיראן - טיפש". לדבריו, "אם היינו ממשיכים, היה יכול לקרות אסון כלכלי. כל פעם שאמרנו שאנחנו עומדים להגיע להסכם - המניות עלו, וכל פעם שאמרנו שאנחנו לא הן ירדו". הוא הזהיר מפני השלכות המשך התקיפות וטען כי "אם היינו ממשיכים להטיל פצצות עוד חודש, חודשיים, שלושה, מה היה נשאר? המצר אף פעם לא היה נפתח. הם היו משמידים את כל המזרח התיכון - כולל ישראל".

הנשיא הבהיר את אופי ההסכמות הנוכחיות וציין כי "זה רק מזכר הבנות, אם לא נתקדם בשישים ימים הבאים, פשוט נחזור להפציץ אותם. אני לא רוצה שזה יקרה". הוא הוסיף כי מזכר ההבנות עם איראן ייחתם בעוד זמן קצר ושיתף כי שלח לישראל עותק של מזכר ההבנות. בהתייחסו למצב הכלכלי ברפובליקה האסלאמית אמר טראמפ כי "איראן צריכה השקעות - עשינו נזקים במיליארדי דולרים. מישהו יצטרך לעזור - זה לא יהיה אנחנו".

טראמפ גיחך כשהזכיר את העמדה הישראלית לפיה לאיראן אסור שיהיה טילים. "צריך שיהיו להם טילים כמו שלסעודיה יש", אמר טראמפ תוך שהוא מחקה בבוז גורם שאמר לו אחרת.

טראמפ הודיע כי דיונים טכניים על מאגרי נשק גרעיני יתחילו באופן מיידי והצהיר "אני רוצה להודות לישראל ולנתניהו". הוא שיבח את היכולות הצבאיות של ארצו ואמר כי "הפצצנו את הגשרים שלהם עם F22, זה היה מדהים יש לנו את הצבא החזק בעולם, איראן חיכתה למפציצי ה-B2 שלנו ולא ראתה אותם". הנשיא העריך כי ההסכם יהיה ההתחלה של הסכם גדול יותר במזרח התיכון, ציין כי חמאס שקט לאחרונה והבטיח לפעול להפסקת התוקפנות האיראנית והמלחמה בלבנון.

הוא הוסיף כי ישראל יכולה לעשות עבודה טובה יותר בלבנון, הזכיר את סוריה ואל-שרעא, וחתם בתקווה להרחבת הסכמי אברהם בעזרת ערב הסעודית.