לוס אנג'לס ( צילום: shutterstock )

טרגדיה קשה פקדה את הקהילה הישראלית בלוס אנג'לס, כאשר שני ישראלים כבני 40 נהרגו בתאונת דרכים עצמית שאירעה באזור מליבו שבקליפורניה. עם קבלת הדיווח על האסון, החלה היחידה הבינלאומית של ארגון זק"א לפעול במלוא המרץ מול הרשויות המקומיות בארצות הברית ומול משפחות ההרוגים.

מתנדבי היחידה הבינלאומית של זק"א, המתמחים בטיפול בזירות אסון ברחבי העולם, מסייעים למשפחות השכולות בהליכי הזיהוי המורכבים, התיעוד הנדרש והסידורים הכרוכים בהעברת הגופות לישראל לקבורה בארץ הקודש. הפעילות נעשית בתיאום מלא עם הרשויות האמריקאיות ובשיתוף פעולה הדוק עם הקונסוליה הישראלית במקום.

יוצאים להחזיר את הגופות ( צילום: זק"א )