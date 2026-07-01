טראמפ ומנהיג איראן ( צילום: לירי אגמי פלאש 90 )

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י פרסם לפני זמן קצר (רביעי) אזהרה חריפה לישראל, בתגובה לדבריו של שר הביטחון ישראל כ"ץ.

השר כ"ץ ציין כי מג'תבא ח'אמינאי, בנו של המנהיג העליון, "מיועד לחיסול". עראקצ'י הבהיר כי "כל איום על העם שלנו ועל ההנהגה שלנו יזכה לתגובה עוצמתית ומיידית". האיום האיראני מגיע על רקע מתיחות מתמשכת בין שתי המדינות, כאשר בימים האחרונים התקיים סבב שיחות בין ארה"ב לאיראן בשווייץ בנושא הגרעין. השיחות, שהתקיימו בתיווך עומאני, תוארו על ידי שני הצדדים כ"קונסטרוקטיביות", אך לא נרשמה התקדמות משמעותית. טראמפ: "אם יתעלמו מהאדון שלהם" מתחת לאף של ארה"ב: לאן נעלם החומר הגרעיני המסוכן ביותר באיראן? דני שפיץ | 24.06.26 "כאן חיל הים האיראני": ההקלטה חושפה את הבלוף מאחורי שיחות המו"מ דני שפיץ | 25.06.26 במקביל לאיום האיראני, הוסיף שר החוץ עראקצ'י התייחסות לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ. לדבריו, "טראמפ התחייב שארה"ב תשתיק את 'חיות המחמד' שלה בתל אביב. אם הן יתעלמו מ'האדון שלהם', איראן תעניק להן שיעור". הדברים מגיעים לאחר שנשיא ארה"ב התייחס בימים האחרונים למצב השיחות עם איראן ואמר כי "הן הולכות בסדר", אך הדגיש שאין משמעות למהלכן עד לסיומן. טראמפ חשף בריאיון לפוקס ניוז פרטים חדשים על התקרית במצר הורמוז, בה הופל מסוק אפאצ'י אמריקני לאחר שכטב"ם איראני פגע בו.

AH-64E אפאצ'י גארדיאן של צבא ארה"ב ( צילום: חיל הים האמריקאי )

רקע: מתיחות מתמשכת במצר הורמוז

המתיחות מתרחשת על רקע סדרת אירועים במצר הורמוז. לפני מספר ימים ביצעה ארה"ב תקיפות נגד מחסני אמל"ח איראניים בתגובה לתקיפת ספינה מסחרית שעברה במצר. כוחות פיקוד המרכז של ארצות הברית תקפו אתרי אחסון טילים ורחפנים איראניים ואתרי מכ"ם חופיים.

נשיא ארה"ב קבע אז כי "מדובר בהפרה מטופשת של הסכם הפסקת האש", והבהיר כי ארה"ב תמשיך לספק תיאום מעבר בטוח לכלי שיט מסחריים העוברים במצר. בתגובה, תקפו משמרות המהפכה מטרות אמריקניות באזור, מבלי לפרט.

במקביל, דיווחים בתקשורת האמריקנית חשפו כי איראן איבדה שליטה על שדה המוקשים שהטילה במצר הורמוז. על פי הדיווחים, סירות מהירות של משמרות המהפכה פיזרו את המוקשים בחיפזון רב ללא רישום קואורדינטות מדויקות, וזרמי המים החזקים סחפו אותם ממיקומם המשוער.

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

האזהרה הישראלית

בישראל, הזהיר שר הביטחון כ"ץ בתדרוך לכתבים כי "מחר אנחנו יכולים להיות במלחמה עם איראן". ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף בהערכת מצב עם פורום הפיקוד הבכיר את הלחצים שהופעלו עליו במהלך המלחמה לצאת מרצועת עזה תמורת שחרור כל החטופים.

נשיא המדינה יצחק הרצוג, שנמצא בביקור ממלכתי ברומניה, הטיח בנאום היסטורי בפרלמנט הרומני ביקורת חריפה נגד איראן. "שאיפתה של איראן להפוך למדינת סף גרעינית היא איום ממשי על מדינת ישראל", הבהיר הנשיא, "והיומרה של איראן להכתיב את עתידה של לבנון פוגעת באפשרות להתקדם לעבר שלום וביטחון".

הנשיא הודה לרומניה על עמדתה העקרונית לצד ישראל מאז ה-7 באוקטובר, והתייחס למזכר ההבנות האחרון בין ישראל ללבנון כ"פריצת דרך משמעותית למען השלום".