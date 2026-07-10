הנשיא טראמפ

"הם רוצים לחסל את מנהיג ארה"ב - אותי", אמר טראמפ השבוע במסיבת עיתונאים באנקרה שבטורקיה. "ראיתי הבוקר - אני על כל רשימה שלהם. על כל רשימה בודדת. ועד כה, אני מניח שהיה לי קצת מזל, אבל אולי זה לא יימשך זמן רב".

השגרירות הישראלית בוושינגטון סירבה להגיב על הדיווח. נציגות איראן באו"ם לא השיבה לפניות לתגובה. הבית הלבן הפנה את הפניות לדברי הנשיא בפסגת נאט"ו. ישראל העבירה לארצות הברית מודיעין חדש המצביע על תוכנית איראנית מחודשת להתנקשות בנשיא דונלד טראמפ, כך דיווח העיתון וול סטריט ג'ורנל בשם גורמים מודיעיניים מערביים. על פי הממצאים, מדובר בהסלמה משמעותית במאמצי טהראן לפגוע במנהיג האמריקני. הרקע לאיום האיראני המתמשך נעוץ בחיסול הגנרל קאסם סולימאני, מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה, שחוסל בפקודת טראמפ בכהונתו הראשונה. איראן נשבעה פומבית לנקום בנשיא האמריקני, ועתה מתברר כי התוכניות מתקדמות. "מר חמינאי" - עיראק מנפיקה בול דואר מיוחד לציון הלווייתו של המנהיג המחוסל אליהו לוי | 08.07.26 טראמפ בהכרזה דרמטית: "הפסקת האש הסתיימה, האיראנים - חלאות" ישראל גרוס | 08.07.26 המתיחות עם נתניהו הגילוי המודיעיני מגיע על רקע מתיחות גוברת בין טראמפ לראש הממשלה בנימין נתניהו. בשבועות האחרונים התפצלו האינטרסים של שני המנהיגים בנוגע להמשך המלחמה באיראן. נתניהו דוגל בהמשך התקיפות באיראן ובהשגת יעדי מלחמה נוספים. טראמפ, לעומת זאת, מחפש דרך לצאת מהסכסוך, תוך ציון חששות שהמשך הלחימה עלול לפגוע במשק העולמי. ארצות הברית השיגה הפסקת אש שברירית עם איראן בחודש שעבר.

תיעוד התקיפות באיראן ( צילום: מהרשתות הערביות )

טראמפ ונתניהו שוחחו אתמול, כך נמסר ממשרד ראש הממשלה. לפי ההודעה, השניים הסכימו להמשיך ב"תיאום בין המדינות". טראמפ עדכן את נתניהו גם על פעילות אמריקנית אחרונה במפרץ.

בתחילת המלחמה באיראן, טראמפ ונתניהו שוחחו בתדירות גבוהה. ראש הממשלה עדכן את הנשיא על יעדים שונים ועל מודיעין ישראלי בשיחות טלפון מאוחרות בלילה, כפי שדיווחנו קודם לכן. השניים המשיכו לשוחח, אך היחסים מראים סימני מתיחות בסדרת שיחות טלפון מתוחות.

גורמים בממשל האמריקני מדגישים כי האיום האיראני נלקח ברצינות רבה. מערכת הביטחון האמריקנית נערכת לכל תרחיש, תוך שיתוף פעולה הדוק עם ישראל ומדינות נוספות במזרח התיכון.

המתיחות הגוברת בין וושינגטון לטהראן, לצד החיכוכים בין טראמפ לנתניהו, מעלה שאלות לגבי העתיד האסטרטגי של האזור. בעוד ישראל ממשיכה לדגול בלחץ מקסימלי על איראן, ארצות הברית מחפשת איזון עדין בין הגנה על בעלות בריתה לבין מניעת הסלמה נוספת.