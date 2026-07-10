איראן מכחישה תקרית ירי בהלוויית חמינאי; מאשרת הרוגים במרחק 15 ק"מ

סוכנות הידיעות האיראנית פארס, המזוהה עם משמרות המהפכה, הכחישה הלילה (שישי) דיווחים שהופצו ברשתות החברתיות על תקרית ביטחונית סמוך למקדש האימאם רצ'א בעיר משהד שבצפון־מזרח איראן, שם נערך במקביל טקס קבורתו של המנהיג העליון המחוסל עלי חמינאי.

בהודעה רשמית שפרסמה הסוכנות נטען כי מדובר ב"שמועות שהופצו על ידי גורמים אנטי־מהפכניים", וכי בבדיקה שנערכה לא נמצא כל אירוע חריג באזור המקדש או לאורך מסלול מסע ההלוויה. עם זאת, פארס אישרה כי אירוע ירי אכן התרחש בשכונת סראפראזאן שבמערב משהד, במרחק של כ-15 קילומטרים ממקום הטקס המרכזי.

לפי הדיווח הרשמי, שני בני אדם נהרגו באירוע הירי, אולם זהותם טרם התבררה ונסיבות התקרית עדיין נבדקות על ידי כוחות הביטחון. הסוכנות לא פירטה האם מדובר בפעולת טרור, בעימות פלילי או באירוע אחר.

דיווחים סותרים מסוכנויות איראניות

הדיווחים הראשונים על האירוע פורסמו בסוכנות סאברין ניוז, המזוהה אף היא עם משמרות המהפכה. לפי הדיווח, שני אנשי בסיג' נהרגו לאחר ששני חמושים, שלבשו מדים צבאיים, פתחו באש לעבר קבוצת אנשי הארגון. אחד מהם נהרג בזירה, ואילו השני מת מפצעיו בבית החולים.

בסאברין ניוז הגדירו את התקרית כ"פעולת טרור" וטענו כי החשודים נמלטו מהמקום, בעוד כוחות הביטחון פתחו בסריקות נרחבות בניסיון לאתרם. עוד נטען בדיווח כי קולות ירי נשמעו גם בסמוך למקדש האימאם רצ'א עצמו, אך טענה זו הוכחשה על ידי סוכנות פארס.