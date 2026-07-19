ממדאני עורר זעם בארה"ב בהצהרה לוחמנית לקראת ביקורו של נתניהו 

שגריר ארה"ב באו"ם הגיב בחריפות לאחר שראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, אמר כי עירייתו בוחנת האם קיימת סמכות חוקית לעצור את ראש הממשלה בנימין נתניהו - אם יגיע לניו יורק לרגל עצרת האו"ם בהמשך החודש.

בריאיון שפורסם ב"ניו יורק טיימס" כינה ממדאני את נתניהו "פושע מלחמה" ואמר כי "מקומו בהאג". לדבריו, מתקיימות "התייעצויות פעילות" עם המחלקה המשפטית של העירייה כדי לבחון אילו סמכויות עומדות לרשות העיר במקרה כזה.

שגריר ארצות הברית באו"ם, מייק וולץ, דחה את הדברים בחריפות וכינה אותם "תיאטרון פוליטי טהור". לדבריו, "לראש העיר אין כל סמכות חוקית לעצור את נתניהו".

הוא הוסיף כי ארצות הברית אינה חברה בבית הדין הפלילי הבינלאומי. עוד הבהיר כי ההסכם המסדיר את פעילות האו"ם מגן על ראשי ממשלה המבקרים במטה הארגון, וחסינותם גוברת על רצונו של כל ראש עיר.

כזכור, בית הדין הפלילי הבינלאומי הוציא בנובמבר 2024 צווי מעצר נגד נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט בחשד "לביצוע פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות" במהלך הלחימה ברצועת עזה.

עד כה לא הציגה עיריית ניו יורק חוות דעת משפטית שלפיה למשטרת ניו יורק יש סמכות לבצע צו מעצר בינלאומי נגד ראש ממשלה זר המבקר בעיר.