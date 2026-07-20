קטאר מגנה בחריפות: איראן חייבת להפסיק מיד את התקיפות על כווית ובחריין

משרד החוץ הקטארי פרסם לפני זמן קצר (שני) הודעה חריפה נגד איראן, בה הוא מגנה בחריפות את ההתקפות החוזרות ונשנות של הרפובליקה האסלאמית נגד שטחי מדינת כווית וממלכת בחריין.

בהודעה נכתב כי קטאר רואה בהתקפות אלה "הפרה בוטה של הריבונות והשלמות הטריטוריאלית של שתי המדינות, והפרה בוטה של החוק הבינלאומי, מגילת האומות המאוחדות ועקרונות השכנות הטובה".

ההודעה הקטארית מגיעה על רקע הנזק הכבד שנגרם למערכת החשמל והמים בכווית בעקבות התקיפות האיראניות. כידוע, רשת האנרגיה של כווית ספגה מכות קשות עד כדי כך שהמדינה נאלצה להתחיל בפריסת גנרטורים ניידים כדי לספק חשמל לתושביה. מתקפה איראנית פגעה בתחנת כוח ובמתקן להתפלת מים, מה שהוביל להשבתה של מספר יחידות לייצור חשמל.

משרד החוץ הקטארי הדגיש כי "המשך ההתקפות הללו מהווה הסלמה מסוכנת שתסבך את המאמצים לרסן את המתיחות ותערער מאמצים פוליטיים ודיפלומטיים שמטרתם השגת ביטחון ויציבות באזור". הקטארים, שמעורבים במאמצים דיפלומטיים שונים באזור, מנסים למנוע את התדרדרות המצב לעימות אזורי רחב יותר.

בהודעה נכתב כי קטאר מדגישה את "הצורך בהפסקה מיידית ומוחלטת של כל הפעולות והתקיפות הצבאיות המאיימות על ביטחון ויציבות האזור, הימנעות מכל פעולה שעלולה להרחיב את מעגל ההסלמה, וחזרה רצינית לנתיב הדיאלוג והמשא ומתן". כמו כן, קטאר קראה לדבקות בהבנות שהושגו באמצעות מאמצים דיפלומטיים.

ההודעה הקטארית מסתיימת בהדגשה של "הסולידריות המלאה של מדינת קטאר עם מדינת כווית וממלכת בחריין, ואת תמיכתה בכל האמצעים שהן נוקטות כדי לשמור על ריבונותן וביטחונן". זוהי הצהרה חריגה של קטאר, שבדרך כלל שומרת על יחסים זהירים עם איראן.

כזכור, איראן מצדה ספגה תקיפות אמריקניות קשות שפגעו בתשתיות התחבורה והאנרגיה שלה. דרום איראן מתמודדת עם משבר לוגיסטי חריף לאחר שתקיפות אוויריות פגעו בגשרים ובתשתיות תחבורה מרכזיות במחוז הורמוזגן. שיירות ארוכות של מכליות נפט נותרו תקועות ליד גשר אסטרטגי שנהרס.

ההסלמה במזרח התיכון ממשיכה להתעצם, כאשר ארצות הברית הודיעה על חידוש המצור הימי על מצר הורמוז ופתחה בגל תקיפות נוסף נגד איראן. פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (סנטקום) מסר כי "יותר מ-20 ספינות מלחמה של הצי האמריקני ומאות מטוסים צבאיים פועלים ברחבי המזרח התיכון".

קטאר, שמתפקדת כמתווכת אזורית בסכסוכים שונים, מנסה כביכול למנוע את התדרדרות המצב לעימות רחב יותר. המדינה הקטנה שומרת על יחסים עם כל הצדדים באזור, אך ההודעה החריפה נגד איראן מעידה על חומרת המצב ועל החשש מפני הסלמה נוספת שתפגע ביציבות האזורית.