בשיחה טלפונית שהתקיימה בליל מוצאי שבת בין שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י לבין עמיתו הסעודי פייסל בן פרחאן, הושמעה אזהרה חריפה מטהראן כלפי מדינות המפרץ. השר האיראני הבהיר כי איראן תגיב בחומרה למי שיסייע לפעולות צבאיות נגדה.

עראקצ'י הדגיש בשיחה כי "כל תוקפנות ופעולה עוינת מצד ארה"ב וישראל, או שיתוף פעולה ותמיכה של מדינות באזור - ייענו בתגובה נחרצת והולמת מצד הכוחות המזוינים של איראן". השר הוסיף והטיל את האחריות המלאה על המדינות שיבחרו להיות שותפות לפעולות אלו, תוך שימוש בביטוי "האחריות לכל ההשלכות הנובעות מההרפתקאות האלו תוטל על מי שגרם להן".

בהתפתחות מקבילה, פנה יורש העצר הסעודי, הנסיך מוחמד בן סלמאן, לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשיחה טלפונית. כך דיווח אתר "אקסיוס" בהסתמך על גורמים אמריקניים. במהלך השיחה ביקש בן סלמאן הבהרות מהנשיא האמריקני לגבי כוונות ארה"ב באזור.

על פי הדיווח, יורש העצר הסעודי קרא לטראמפ לפעול בדחיפות להרגעת המתיחות במפרץ הפרסי ולמנוע הסלמה צבאית נוספת. הפנייה משקפת את החשש העמוק בריאד מפני התפתחויות שעלולות לפגוע ביציבות האזורית ובמתקני האנרגיה החיוניים של הממלכה.

השיחות הדיפלומטיות מתרחשות על רקע תקיפות משותפות שביצעו כוחות אמריקניים וסעודיים במזרח עיראק, שכוונו נגד מיליציות פרו-איראניות. על פי הדיווחים, בתקיפות אלו נהרגו כעשרים יועצים איראנים ממשמרות המהפכה.

הבוקר הודיע הנשיא טראמפ על ביטול תקיפה מתוכננת ורחבת היקף נגד איראן. במקביל, הוא הציב אולטימטום לטהראן לסגירת הסכם שיסיים את תוכנית הגרעין האיראנית ויבטיח את פתיחת מצר הורמוז. ההחלטה על הביטול התקבלה לאחר פניות שהגיעו מאיראן וממדינות נוספות באזור, שביקשו לעצור את המהלך הצבאי.