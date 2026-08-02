מעשה אנטישמי חמור התגלה בשבוע החולף בעיר החרדית לייקווד שבמדינת ניו ג'רזי, כאשר מתפללים שהגיעו לתפילת הנץ גילו צלבי קרס שרוססו בתוך בית הכנסת במהלך שעות הלילה. רשויות החוק המקומיות פתחו מיד בחקירה מואצת של האירוע החמור.
על פי הדיווח הרשמי שפרסמה המשטרה, ביום רביעי האחרון בשעה 5:38 לפנות בוקר הגיע דיווח ממתפלל שהגיע לבית הכנסת וגילה מספר צלבי קרס שרוססו במקומות שונים בתוך המבנה. שוטרים שהוזעקו למקום תיעדו את הממצאים, ולאחר מכן הוסרו הסימנים האנטישמיים מבית הכנסת.
גורמי אכיפה הבהירו כי התיק נפתח בחשד לביצוע פשע שנאה אנטישמי. בהודעה רשמית מטעם המשטרה נמסר: "עבירות ואירועים על רקע שנאה מטופלים במלוא החומרה, והמחלקה מחויבת לאתר את האחראים למעשה".
האירוע בלייקווד מצטרף לסדרה של מקרים אנטישמיים שפקדו קהילות יהודיות בארצות הברית בחודשים האחרונים.
רשויות החוק בלייקווד פונות לציבור בקריאה למסור כל מידע הקשור לאירוע או לפעילות חשודה שנצפתה באזור בית הכנסת. הקהילה החרדית בעיר, המונה עשרות אלפי נפשות, מביעה דאגה עמוקה מהמקרה החמור ומייחלת לתפיסת האחראים במהרה.
0 תגובות