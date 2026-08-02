אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

מעשה אנטישמי חמור התגלה בשבוע החולף בעיר החרדית לייקווד שבמדינת ניו ג'רזי, כאשר מתפללים שהגיעו לתפילת הנץ גילו צלבי קרס שרוססו בתוך בית הכנסת במהלך שעות הלילה. רשויות החוק המקומיות פתחו מיד בחקירה מואצת של האירוע החמור.