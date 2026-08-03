אסמאעיל באגאי, דובר משרד החוץ האיראני, הכחיש אתמול (יום ב') כל קשר או מגע בין טהראן לבין וושינגטון. באגאי הדגיש בהצהרתו כי איראן אינה מקיימת כיום כל משא ומתן עם ארצות הברית, וכי השיחות היחידות שמתנהלות הן מול ממשלת עומאן בלבד. השיחות הללו, כך הבהיר, עוסקות בהסדרת מסלול שיט זמני ובטוח דרך מצרי הורמוז.

הדובר האיראני הבהיר בדבריו כי "כל עוד ארצות הברית ממשיכה בהפרות שלה, לא יחול שינוי משמעותי במצב במצרי הורמוז". עוד הדגיש באגאי כי גם אם תושג הסכמה עם עומאן בנושא נתיב השיט, הדבר לא יספיק כדי לפתוח מחדש את המצר בתנאים הנוכחיים.

לדברי באגאי, הדיונים עם מוסקט מתמקדים בהסדרים לשיט בטוח, והצדדים מתקרבים להבנות בנוגע למסלול ימי חדש. מסלול זה, כך הוסבר, לא יהיה המסלול הצפוני המוכר ולא הדרומי, אלא נתיב מוסכם שלוקח בחשבון את הזכויות הריבוניות של שתי המדינות החופיות ואת האינטרסים הביטחוניים של איראן. המסלול המוצע עשוי להיות נתיב יחיד עם נתיבי כניסה ויציאה ייעודיים.

הדברים נאמרו בהמשך לראיון טלוויזיוני שהעניק באגאי אמש, בו הצהיר כי מצרי הורמוז "בשום אופן לא ישובו למצב שהיה לפני המלחמה". הוא הבהיר כי השיחות עם עומאן הן דו-צדדיות בלבד, אינן כוללות צד שלישי כלשהו, ומתנהלות ברציפות מאז הפסקת האש באפריל 2026 במטרה לגבש מסגרת לניווט ימי בטוח.

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ההצהרות מטהראן מגיעות בעקבות דבריו של הנשיא טראמפ אמש, בהם הודיע כי הבוקר יתחדשו שיחות בין ארה"ב לאיראן. ההכחשה המפורשת מצד איראן מהווה סתירה ברורה לדברי הנשיא האמריקאי, שהודיע על ביטול תקיפה מתוכננת לטובת "שיחות" עם איראן, אשר לפי ההכחשה האיראנית אינן מתקיימות כלל.