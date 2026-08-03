בעקבות ביטול המתקפה האמריקנית המתוכננת באיראן, שהופסקה בהוראת הנשיא דונלד טראמפ, נותרה אי-בהירות לגבי המשך המגעים בין שתי המדינות. ביום שני פרסמו גורמים איראניים טענות לפיהן אין כלל שיחות ישירות עם הממשל האמריקני.

בתגובה לכך, פרסם טראמפ בערב הודעה חריפה ברשת Truth Social: "ההנהגה האיראנית היא דו-פרצופית בצורה בלתי נתפסת! הם מבקשים פגישה, יש שיגידו 'מתחננים', מתחילות שיחות והם אומרים - בגלוי ובגאווה - שלא מדברים על כלום".

דבריו של הנשיא האמריקני הופנו כלפי דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאאי, שמסר כי השיחות מתקיימות רק מול עומאן ועניינן פתיחת מצר הורמוז. טראמפ כתב בתגובה: "הם נותנים את דבריהם הרגילים באומרם שהורמוז יופעל בעוצמה על ידם, כשהוא כבר בשליטת חיל הים האמריקני".

בהודעתו הבהיר הנשיא כי לא יעביר דבר לאיראן - "אלא אם תושג עסקה או כניעה מוחלטת". זאת, למרות שרק בלילה שבין יום ראשון לשני נשמע טראמפ אופטימי יותר בנוגע למשא ומתן עם המשטר בטהראן.

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אופטימיות שהתפוגגה במהירות

בשיחה עם עיתונאים על מטוס הנשיאות הבטיח טראמפ כי השיחות עם איראן צפויות להתחדש אחר הצוהריים, והצהיר: "יש הסכם על הורמוז, ויהיה גם הסכם על פירוק תוכנית הגרעין".

"זו הייתה אמורה להיות מתקפה אדירה", אמר טראמפ במהלך הלילה בהתייחסו לתקיפה שבוטלה. לדבריו, סעודיה, איחוד האמירויות, קטאר וגם איראן ביקשו ממנו להמתין עם הפעולה הצבאית כדי לאפשר את השלמת המשא ומתן. "כשהשותפות שלנו ביקשו לעצור את זה, אתה חייב להגיד: 'בואו נראה'", מסר הנשיא.