רשת "אל-ערביה" הסעודית פרסמה הבוקר (יום ג') כי שר החוץ של איראן צפוי להגיע בימים הקרובים לבירת פקיסטן, אסלאמאבאד, לצורך השתתפות בסבב נוסף של משא ומתן. הצעד מתרחש על רקע המתיחות המתמשכת שבין טהרן לבין וושינגטון והמאמצים האזוריים לתווך בין הצדדים.

לפי הדיווח, בקרב המדינות המתווכות קיימת "אופטימיות זהירה" באשר לסיכויים להגיע להתקדמות במגעים. מטרת השיחות העיקרית היא להשיג הסכם להפסקת אש ולפתיחה מחודשת של מצר הורמוז לתנועת שיט בלתי מוגבלת, מהלך שעשוי להקל על המשבר הכלכלי והביטחוני שפקד את האזור.

יצוין כי נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הבהיר לאחרונה כי טהראן תפעל בנחישות על מנת לאלץ את ארצות הברית לעמוד בהתחייבויותיה על פי מזכר ההבנות שנחתם בין שתי המדינות בחודש יוני האחרון. "עלינו לפעול כדי לאלץ את האויב לדבוק במה שחתם עליו", כתב הנשיא האיראני ברשתות החברתיות, תוך שהוא מדגיש כי קיימת תמיכה רחבה במהלך זה בקרב הדרג הביטחוני הבכיר במדינה.

מנגד, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר אמש כי איראן עומדת בפני "ההזדמנות האחרונה" להגיע להסכם עם ארצות הברית. "זוהי ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה", אמר טראמפ לעיתונאים בחדר הסגלגל, והוסיף: "אני רוצה לתת להם עוד הזדמנות לפני שנערוף את ראשם". הנשיא האמריקני חשף כי ארצות הברית הייתה קרובה ביותר לפעולה צבאית נרחבת נגד איראן, אך מספר מנהיגים אזוריים פנו אליו בבקשה להימנע מכך.