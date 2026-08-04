מהגרים בשטח ספרד ( צילום: מסך )

משבר ההגירה במובלעת הספרדית סאוטה שבצפון אפריקה ממשיך להעסיק את הרשויות. הממשלה בספרד מפרסמת נתונים לפיהם כ-69,500 מהגרים כבר הוחזרו לשטח מרוקו בעקבות גל הכניסות החריג, אולם תיעודים המופצים ברשת מצביעים על מציאות מסובכת יותר. הרשויות המקומיות מעריכות כי בין 3,000 ל-5,000 מהגרים עדיין שוהים במובלעת, וביניהם מאות קטינים ללא ליווי.

כ־69,500 מהגרים חצו את הגבול לספרד - צילום: רשתות חברתיות כ־69,500 מהגרים חצו את הגבול לספרד | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:39

תיעודים רבים המופצים ברשתות החברתיות מציגים תמונה שונה מההודעות הרשמיות. בסרטונים נראים מהגרים המועברים לכיוון הגבול המרוקאי כשהם קופצים ממשאיות צבאיות בעודן בתנועה, בניסיון להימלט מההחזרה. הפער בין הנתונים הרשמיים לבין המתרחש בפועל בולט לעין. על אף מספר המוחזרים הגבוה, אלפי אנשים עדיין נמצאים בסאוטה, ומרכזי הקליטה בעיר מתמודדים עם עומס כבד. המשבר החל בעקבות גל חריג שבמהלכו ניסו עשרות אלפי בני אדם לחצות את הגבול ממרוקו לסאוטה. הרשויות הספרדיות טוענות כי הצליחו להחזיר חלק ניכר מהם, אך המצב עדיין מורכב, במיוחד בכל הנוגע לקטינים, המוגנים על פי החוק הספרדי. עימותים בהפגנות נגד הגיוס בירושלים בבלי | 02.08.26 נתניהו לועג לדרעי - גולדקנופף: "אמרתי לכם" | מעייריב איצלה כץ | 02.08.26 10 התיעודים המופצים ברשת ממשיכים להציג את המתרחש בשטח מזווית שונה מזו המוצגת בהודעות הרשמיות של הממשלה.

מהגרים מזנקים מהמשאיות בדרך לגבול - צילום: רשתות חברתיות מהגרים מזנקים מהמשאיות בדרך לגבול | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:37

גם ראש ממשלת ספרד הודה בוקלו אישר כי המשבר טרם הסתיים: אלפי מהגרים עדיין נמצאים בסאוטה, והרשויות המקומיות מתמודדות עם עומס ניכר.