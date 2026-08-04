לפי דיווח של ערוץ אל-ערביה הסעודי, הודעה רשמית בנוגע לפתיחה מחדש של מצר הורמוז צפויה להתפרסם תוך שעות ספורות, ולכל המאוחר במהלך יום מחר. הדיווח מצביע על התקדמות משמעותית במגעים שמתקיימים בין איראן לסולטנות עומאן.

במקביל לכך, גורם בכיר במערכת האיראנית מסר לסוכנות הידיעות רויטרס פרטים על דרישות טהראן במסגרת המשא ומתן על המצר האסטרטגי.

על פי הגורם האיראני, טהראן מבקשת לקבל שליטה מלאה על תנועת כלי השיט הנכנסים למצר הורמוז, לצד סמכות פיקוח והתערבות בתנועת כלי השיט היוצאים ממנו.

נושאים אלו נמצאים כעת על שולחן הדיונים במסגרת התכנית לפתיחת נתיב המים החיוני, כאשר הגורם האיראני המעורב בשיחות התיווך ציין כי "זהו הרעיון הכללי הנדון כעת".

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על פי התכנית הנדונה, נתיב היציאה מהמצר יעבור בשטח שבין איראן לעומאן, כאשר האישור הסופי ליציאה יינתן על ידי השלטונות העומאניים - אך רק לאחר שיעדכנו מראש את השלטונות באיראן.

אותו גורם הדגיש את נחישות הממשל בטהראן להשגת דרישותיו, וציין כי "טהראן אינה צפויה לשנות את עמדתה".

פרטים אלו מתפרסמים לאחר שבסוף חודש יולי דחה סגן שר החוץ האיראני, כאזם גריבאבאדי, הצעה עומאנית לחלוקה שווה של נתיבי המעבר במצר.

גריבאבאדי טען אז כי תכנית החלוקה השווה אינה עונה על צורכי הביטחון של איראן, כל עוד "לא תושג יציבות אזורית לטווח ארוך".