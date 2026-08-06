בהתבטאות חריגה בלילה שבין יום רביעי ליום חמישי, גילה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרטים על ההתמודדות האמריקנית מול איראן. הנשיא ציין כי הצבא האמריקני "מכה בהם חזק מאוד", אך הדגיש במקביל כי שואף להגיע לפתרון דיפלומטי.

"אני מעדיף לעשות עסקה, כי אני לא רוצה להרוג אנשים", כך הצהיר טראמפ. הנשיא המשיך וגילה פרטים על תקשורת שהתקיימה עם טהרן: "התכוננו לתקיפה הגדולה מכולן, ובחודשים האחרונים פגענו בהם חזק מאוד. הכנו את המתקפה הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה", חשף.

טראמפ תיאר כיצד בשלב מסוים פנו אליו האיראנים בבקשה: "התקשרו אליי ואמרו: 'בבקשה אל תעשו את זה, בואו נדבר'". הנשיא הוסיף בציניות: "ואחרי זה הם אמרו 'מעולם לא אמרנו את זה'". עם זאת, לדבריו, "אנחנו מדברים, בואו נראה מה יקרה. והם מכבדים אותנו".

הנשיא האמריקני מתח ביקורת על קודמיו: "עברו 50 שנה, ואף נשיא אחר לא עשה את מה שהיה צריך לעשות כבר מזמן - כי לאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני". דבריו נאמרו על רקע משא ומתן מורכב בנושא מצר הורמוז, כאשר איראן ועומאן השלימו טיוטת הסכם הממתינה לאישור המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי.