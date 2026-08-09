חדירה למרחב האווירי של טראמפ

אירוע חריג התרחש היום (יום ראשון) בשמי מדינת ניו ג'רזי שבארצות הברית, כאשר שני מטוסים אזרחיים קלים חדרו למרחב האווירי הסגור והמוגבל סביב מועדון הגולף של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בעיירה בדמינסטר, בעת ששהה במקום.

החדירה הבלתי מורשית הובילה להזנקה מיידית של שני מטוסי קרב מסוג F-16 לפחות, ששייכים לפיקוד הגנת האוויר והחלל של צפון אמריקה (NORAD). מטרת ההזנקה הייתה לזהות את כלי הטיס ולוודא שאין איום על הנשיא.

שני המטוסים האזרחיים, המשתייכים לתעופה הכללית, נכנסו לאזור האסור ללא היתר מתאים. על פי חלק מהדיווחים, הטייסים אף לא השיבו לקריאות הרדיו של גורמי האבטחה האווירית. מטוסי הקרב, שהמריאו מבסיס באזור בירת ארה"ב וושינגטון, ביצעו תמרונים בגובה נמוך במיוחד כדי למשוך את תשומת לב הטייסים. התושבים באזור צפו באירוע, וסרטונים מהמקום הופצו במהירות ברשתות החברתיות.

לאחר שהצליחו ליצור קשר עם המטוסים החודרים, ליוו לוחמי האוויר אותם אל מחוץ לאזור המוגבל. על פי הדיווחים, המטוסים לוו עד לנחיתה בבסיס אזורי, שם נחקרו הטייסים על ידי גורמי אכיפה ואבטחה פדרליים לבירור נסיבות האירוע. גורמים רשמיים מסרו כי לא הייתה סכנה ממשית לנשיא טראמפ ולא נרשמו נפגעים. ההערכה הראשונית היא שהטייסים נכנסו למרחב האסור בשוגג, מחוסר ידיעה על המגבלות המעודכנות.

מועדון הגולף הפרטי של טראמפ בבדמינסטר משמש אותו גם כמקום מגורים בעת שהותו במדינה. בכל פעם שהנשיא שוהה במתחם, רשות התעופה הפדרלית (FAA) מטילה מגבלות טיסה זמניות וקפדניות מטעמי אבטחה. פיקוד NORAD וכנף האבטחה האווירית של השירות החשאי מזכירים שוב ושוב לטייסים אזרחיים לבדוק בקפידה את אזהרות הטיסה המעודכנות לפני כל המראה, במיוחד כשהנשיא נמצא מחוץ לוושינגטון.

יצוין כי זו אינה הפעם הראשונה שבה נרשמות הפרות תעופה באזור המאובטח בבדמינסטר. במהלך השנים נרשמו מספר מקרים דומים, בעיקר בסופי שבוע שבהם שהה הנשיא במועדון, כאשר טייסים חובבנים נכנסים למרחב הסגור בשל אי התעדכנות בנוהלי הטיסה המשתנים. האירוע הנוכחי מצטרף לדריכות הביטחונית הגבוהה שבה שרויים כוחות האבטחה סביב הנשיא, במיוחד לאור אירועי בטחון שונים שהתרחשו בעבר סביב בכירים בממשל האמריקני.