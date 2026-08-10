נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם אמש (יום ב') הודעה חריגה בה הוא מתייחס לדרישות הפיצויים שמעלה המשטר האיראני בעקבות העימות הצבאי בחודשים האחרונים. הנשיא הבהיר כי העימות נבע מהצורך למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני, והכחיש כי נושא הפיצויים עלה אי פעם במגעים בין המדינות. במקביל, הוא הנחה את נציגיו להעלות דרישת פיצויים נגדית מטעם ארה"ב, בגין מעשי הטרור שביצעה איראן לאורך עשרות שנים.

בהודעתו ציין טראמפ: "אני רואה שנציגי הרפובליקה האסלאמית של איראן מבקשים פיצויים על הנזק שנגרם להם במהלך העימות הצבאי ב-5 החודשים האחרונים (שהחל משום שלא יהיה להם נשק גרעיני), אף על פי שזה מעולם לא הוזכר באף אחד מהמשאות ומתנים או הפגישות שלנו".

הנשיא הוסיף כי בעקבות הדרישה האיראנית, הוא מעלה דרישה משלו: "אבל זהו רעיון מעניין מכיוון שכעת אני דורש באופן דומה פיצויים מאיראן, על כל האנשים שהם הרגו ופצעו קשה באמצעות מטעני הצד שלהם והעימותים הרבים שבהם הם ידועים, כפי שהוביל בתחילה הגנרל סולימאני, כולל משפחות ההרוגים על המשחתת קול, ואלפי אחרים שנהרגו בקרב".

טראמפ התייחס גם למחיר הדמים הכבד שגבה המשטר מאזרחיו שלו. "בנוסף, יש לשלם פיצויים למשפחות מאות אלפי המפגינים החפים מפשע שאיראן הרגה במהלך 50 השנים האחרונות, שלא לומר 52,000 שנהרגו ב-5 החודשים האחרונים", כתב הנשיא.

בסיום הודעתו הבהיר טראמפ כי ההנחיה כבר הועברה לצוותי המשא ומתן: "הנחיתי את נציגיי להכניס זאת באופן תקיף לכל משא ומתן עתידי, ולכולם. תודה על תשומת הלב שלכם לעניין זה".

לפי הדיווחים בימים האחרונים, איראן מתנה כעת את פתיחת מצר הורמוז בתשלום פיצויים מצד ארה"ב. מדובר בשינוי מדיניות, שכן עד כה לא דרשו האיראנים את הפיצויים כתנאי מוקדם לפתיחת המצר, אלא כחלק מהמשא ומתן על התוכנית הגרעינית.