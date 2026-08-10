כוחות חילוץ והצלה נרחבים פועלים בימים אלו במערב קולומביה לאיתור ניצולים בהריסות עשרות מבנים שקרסו בעקבות רעידת אדמה עוצמתית. עד כה דווח על לפחות 77 הרוגים ומאות פצועים, כאשר הרשויות חוששות שמספר הנפגעים יעלה ככל שייסקרו אזורים נוספים.

בתיעודים רבים שהופצו ברשתות החברתיות ניתן לראות את הרגעים הדרמטיים בהם מבנים מתנדנדים ולבסוף קורסים לעיני תושבים המומים.

נשיא קולומביה, אבלרדו דה לה אספרייה, הודיע על ביטול סדר יומו כדי להוביל אישית את פעולות החירום. "נטלתי על עצמי את הפיקוד הישיר על מענה החירום בסן חוסה דל פלמאר", מסר הנשיא. "הוריתי על הקמת מפקדה משותפת לתיאום הטיפול בנזקים ובנפגעים, ואגיע באופן אישי לפריירה ללוות את אזרחינו".

האזורים הנפגעים ביותר הם הערים פריירה, קאלי ומניזאלס, שבהן קרסו בנייני מגורים, מוסדות רפואיים וחלקים ממבנים ציבוריים. מושל מחוז ריסרלדה, חואן דייגו פטיניו, תיאר את ההרס הנרחב: "מה שקרה כאן חמור ביותר. התמונות מזעזעות - פצועים רבים וחזיתות שלמות של בניינים שקרסו אל הרחוב".

ראש עיריית קאלי, אלחנדרו אדר, פנה בקריאת חירום לערים השכנות: "יש לנו לפחות 20 מבנים שקרסו בעיר עם אנשים הלכודים בתוכם. אנו מנהלים את החירום יחד עם כל גופי ההצלה במרוץ להצלת חיים". במקביל, רשות התעופה הורתה על השבתת הפעילות ביותר מעשרה שדות תעופה במדינה.

תושבים באזורי האסון תיעדו רגעים קשים של בריחה מבתיהם. תושב מהעיר מניזאלס שחזר את רגעי האימה: "האדמה רעדה בעוצמה שלא הכרנו, קירות הבית נסדקו מול העיניים שלנו וכולם רצו החוצה בצעקות אל הרחוב כשהם משאירים הכל מאחור".

גם בבירה בוגוטה, המרוחקת מאות קילומטרים ממוקד הרעש, נרשמה בהלה רבה. תושבת העיר תיארה: "גורדי השחקים התנדנדו מצד לצד במשך כמעט דקה שלמה. האזעקות הופעלו ברחבי העיר והמון אנשים נהרו אל המדרכות בחרדה עמוקה".

מושלת מחוז צ'וקו, נוביה קרולינה קורדובה-קורי, הוסיפה אזהרה: "עברנו אירוע סיסמי חמור מאוד במחוז. אנו מודאגים מאוד מרעשי משנה, ובבירה קיבדו נרשמו פצועים רבים ונזק כבד מאוד לבניינים".

רעידת האדמה התרחשה בשעה 07:34 בבוקר בעוצמה של 7.4 בסולם ריכטר ובעומק של כ-107 קילומטרים. מוקד הרעש אותר בסמוך לעיירה סן חוסה דל פלמאר שבמחוז צ'וקו במערב המדינה.

זעזועי המשנה הורגשו גם במדינות השכנות - פנמה, אקוודור וונצואלה - שם פונו מבני ממשל ומגורים מחשש לקריסה. כוחות חירום בינלאומיים מתארגנים להגשת סיוע הומניטרי לקולומביה בעוד פעולות האיתור והחילוץ נמשכות.