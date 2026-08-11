נער נפצע במרדף משטרתי בפינלנד

במוצאי שבת האחרון התרחש אירוע בעיר טואסולה שבצפון הלסינקי, בירת פינלנד, כאשר נער בן 15 נפצע במהלך מרדף משטרתי. האירוע החל כאשר שוטרים שהיו במקום בו התקיים מפגש של רוכבי טוסטוסים זיהו את הנער רוכב על כלי רכב דו-גלגלי ללא לוחית רישוי כנדרש. השוטרים ביקשו ממנו לעצור, אך לדברי המשטרה הוא סירב להיענות והחל לנוס מהמקום.
המרדף שנמשך זמן קצר הסתיים באופן דרמטי. על פי בדיקת התיעוד שצולם במקום, הטוסטוס הגיע למהירות של כתשעים קילומטר לשעה. בשלב מסוים התקרבה אליו מאחור ניידת משטרה, ונוצר מגע פיזי בין הרכב המשטרתי לטוסטוס. כתוצאה מכך איבד הנער את השליטה על הכלי, סטה מהכביש ונחבט בגדר שבצד הדרך. הנער נפצע ונגרמו לו שברים בכף רגלו ובמספר עצמות בידו, אך למרות הפציעות מצבו הוגדר כיציב וללא סכנת חיים.
הרשויות בפינלנד פתחו בחקירה דו-כיוונית של האירוע. מחד גיסא, הנער עצמו נחקר בחשד לעבירות הכוללות מנוסה מפני שוטרים ונהיגה בכלי רכב שאינו עומד בתקנות החוק. על פי ממצאי המשטרה, הטוסטוס עבר שינויים טכניים שהפכו אותו למהיר בהרבה מהמהירות המותרת לכלי מסוג זה על פי החוק.
מאידך גיסא, גם השוטר שהיה מעורב בהתנגשות נחקר. הרשויות בוחנות האם אופן ביצוע המרדף והעצירה היה מוצדק בנסיבות, והאם השימוש בכוח על ידי השוטר היה מידתי ועמד בכללים המחייבים. נבדקות נסיבות ההתנגשות עצמה והפעולות שנקט השוטר ברגעים שקדמו למגע בין הניידת לטוסטוס.
עד לסיום החקירה, טרם הוכרעה השאלה האם השימוש בניידת המשטרה כאמצעי לעצירת הנער היה מוצדק או שמא חרג מהסמכויות והכללים המקובלים.
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