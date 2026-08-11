נער נפצע במרדף משטרתי בפינלנד

מרדף יצרי ב-90 קמ"ש: ניידת ריסקה רוכב טוסטוס לתוך התעלה

במוצאי שבת האחרון התרחש אירוע בעיר טואסולה שבצפון הלסינקי, בירת פינלנד, כאשר נער בן 15 נפצע במהלך מרדף משטרתי. האירוע החל כאשר שוטרים שהיו במקום בו התקיים מפגש של רוכבי טוסטוסים זיהו את הנער רוכב על כלי רכב דו-גלגלי ללא לוחית רישוי כנדרש. השוטרים ביקשו ממנו לעצור, אך לדברי המשטרה הוא סירב להיענות והחל לנוס מהמקום.

המרדף שנמשך זמן קצר הסתיים באופן דרמטי. על פי בדיקת התיעוד שצולם במקום, הטוסטוס הגיע למהירות של כתשעים קילומטר לשעה. בשלב מסוים התקרבה אליו מאחור ניידת משטרה, ונוצר מגע פיזי בין הרכב המשטרתי לטוסטוס. כתוצאה מכך איבד הנער את השליטה על הכלי, סטה מהכביש ונחבט בגדר שבצד הדרך. הנער נפצע ונגרמו לו שברים בכף רגלו ובמספר עצמות בידו, אך למרות הפציעות מצבו הוגדר כיציב וללא סכנת חיים.

מרדף יצרי ב-90 קמ"ש: ניידת ריסקה רוכב טוסטוס לתוך התעלה - צילום: רשתות חברתיות מרדף יצרי ב-90 קמ"ש: ניידת ריסקה רוכב טוסטוס לתוך התעלה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:16