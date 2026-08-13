נושאת מטוסים נימיץ | ארה"ב ( צילום: חיל הים האמריקא )

משבר חמור פקד את אלפי חיילי הצי האמריקני המשרתים על נושאת המטוסים "USS אברהם לינקולן", השוהה כבר כרבע שנה רצוף במימי המזרח התיכון ללא עגינה ביבשה. כ-5,000 אנשי צוות מצויים במצוקה נפשית קשה, כך על פי דיווחים באתרים הצבאיים האמריקניים 'Navy Times' ו-'Stars and Stripes'. הדיווחים מצביעים על מקרים קשים בהם חיילים ניסו לקפוץ מהספינה אל הים.

השהייה הממושכת, שהייתה אמורה להסתיים כבר בחודש מאי האחרון, הוארכה שוב ושוב בשל המתיחות הביטחונית מול איראן. מדובר בשיא עבור נושאת מטוסים בעידן המודרני. על סיפון כלי השייט הענק שוררים תנאים קשים: מחסור חמור במוצרי היגיינה בסיסיים כדוגמת סבון, משחת שיניים ודאודורנט, תקלות במערכות האינסטלציה, מקלחות במצב ירוד, מכונות כביסה שאינן פועלות והיעדר מים חמים לפרקי זמן ארוכים. מעבר לתנאי המחיה הקשים, מדווח על תזונה לקויה וקצובה הכוללת ארוחות דלות, בעיות באספקת המים המתוקים על הספינה ושיבושים במערך הדואר שגרמו לאובדן חבילות וציוד אישי שנשלחו מהבית לאורך חודשים. המצוקה הנפשית הגוברת הביאה כ-200 בני משפחות של אנשי הצי להתכנס בשבוע האחרון בסן דייגו למפגש חירום עם בכירי חיל הים האמריקני. במהלך המפגש שיתפו בני המשפחות הודעות מצוקה קשות שקיבלו מיקיריהם על הלינקולן, ביניהם חיילים שהביעו יאוש עמוק. אנאבל לומה חשפה בכתבה ב-'Navy Times' כי בעלה, מלח בעל ותק של 13 שנים בשירות, ניסה לקפוץ למים מתוך מצוקה נפשית קשה לאחר שהתבשר על הארכה נוספת של השירות בים. העיתונאית נטלי אוליבריו, שחתומה על הדיווח, סיפרה בראיון לרשת CNN כי אשת המלח לא שמעה מנציגי חיל הים במשך שבועות ארוכים והיא שרויה בדאגה עמוקה למצבו.

יותר מ-20 ספינות מלחמה של הצי האמריקאי סורקות מים ברחבי המזרח התיכון - צילום: פיקוד המרכז צבא ארה"ב יותר מ-20 ספינות מלחמה של הצי האמריקאי סורקות מים ברחבי המזרח התיכון | צילום: צילום: פיקוד המרכז צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:45

הנושא הגיע גם לרמות הבכירות בממשל בוושינגטון. הסנטור הדמוקרטי ריצ'רד בלומנטל מקונטיקט, החבר בוועדת הכוחות המזוינים של הסנאט, שיגר מכתב חריף לשר ההגנה פיט הגסת' ובו דרש תשובות בנוגע לתנאי המחיה הקשים וההידרדרות במצב הנפשי של החיילים. במקביל, חבר הקונגרס הדמוקרטי מקליפורניה, מייק לוין, תקף בחריפות את שר ההגנה לאחר שזה דחה את הטענות וטען כי מדובר ב"פייק ניוז".

לוין הבהיר כי המעט שמגיע ללוחמים שנשלחו לשרת את מדינתם הוא תנאים אלמנטריים של ארוחה ראויה ומים נקיים, ומתח ביקורת על השר שקרא לבני המשפחות שקרנים. לעומת זאת, בפגישה שנערכה בסן דייגו, הודה סגן אדמירל ג'וזף קייהיל, מפקד כוחות השטח של חיל הים, כי הפיקוד קשוב למצוקת המשפחות והחיילים ומבין את ההשלכות המורכבות על כשירות הכוחות.

על רקע הביקורת הגוברת והמצב הנפשי הקשה של הצוות, דווח היום בעיתון "וול סטריט ג'ורנל" כי ארצות הברית נערכת כעת להחלפתה של נושאת המטוסים לינקולן במזרח התיכון. על פי הדיווח, נושאת המטוסים "ג'ורג' וושינגטון" צפויה להגיע לאזור ולהחליף את הלינקולן כחלק מתוכנית שנקבעה מראש, על מנת לאפשר לצוות השחוק לשוב לביתם לאחר תשעה חודשים רצופים של פעילות מבצעית אינטנסיבית בים.