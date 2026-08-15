משלחת ישראלית בשם "ברית רעים", בראשות פיקוד העורף ובשיתוף משרדי הביטחון והחוץ, הגיעה ביום שישי האחרון לקולומביה כדי לסייע בהתמודדות עם השלכות רעידת האדמה הקשה שפקדה את המדינה. כך נמסר בהודעה משותפת של משרד החוץ וצה"ל.

שגרירות ישראל בקולומביה, בהנהגת השגריר אלון לביא, הכינה מראש את התשתית המדינית והמנהלתית הנדרשת לפעילות המשלחת. מיד עם הנחיתה החלו אנשי המשלחת לפעול במספר מוקדי הרס, בתיאום מלא עם גורמי המקצוע והרשויות המקומיות.

כוחות המשלחת מתמקדים בשני אתרי הרס עיקריים, שם הם משתתפים במאמצי האיתור והחילוץ של לכודים, לצד מתנדבים רבים מהאזור. בבית החולים האוניברסיטאי בעיר, שנפגע אף הוא ברעידה, פועלים מהנדסי פיקוד העורף במשימה הנדסית מורכבת: הם מייעצים ומכוונים את צוותי פינוי ההריסות המקומיים, במטרה לאפשר חילוץ בטוח של לכודים ולהחזיר את האגף שנפגע לתפקוד.

במקביל, המשלחת החלה במיפוי ובמיון של מבנים שנפגעו ברעידה, בשיתוף הרשויות המקומיות. מטרת הפעולה היא לסייע בגיבוש תמונת מצב מדויקת ובקביעת סדרי עדיפויות לטיפול המשכי. כמו כן, אנשי המשלחת מסייעים לגורמים המקומיים בהקמת מערכת לניהול נתונים, שתאפשר שליטה טובה יותר במצב ותסייע בקבלת החלטות.

המשלחת הישראלית תמשיך לפעול בשטח ולהעמיד את הידע והניסיון הישראליים לרשות הרשויות בקולומביה, במטרה לסייע בהצלת חיי אדם ובהתמודדות עם השלכות האסון.