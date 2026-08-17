החלטתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לצמצם באופן מיידי את התרגיל הצבאי המשותף השנתי עם דרום קוריאה עוררה דאגה רבה בקרב אנשי הביטחון בוושינגטון ובבירת דרום קוריאה, סיאול. גורמים מדיניים וצבאיים מביעים חשש כי הצעד עלול לפגוע ביכולת ההרתעה האזורית מול צפון קוריאה ולערער את הברית האסטרטגית בין שתי המדינות.

אנשי מקצוע מזהירים כי להחלטה זו השלכות מרחיקות לכת על המוכנות המבצעית של הכוחות המשותפים. טראמפ קשר את ההחלטה ליחסיו עם מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און, וכן לכעס האמריקני על סיאול שסירבה להצטרף ליוזמה האמריקנית לפירוק הגרעין של איראן.

בפרסום ברשת החברתית טען הנשיא כי התרגילים יקרים ומשדרים מסר עוין. "בהתבסס על מערכת היחסים הטובה מאוד שלי עם קים ג'ונג און, מצפון קוריאה, אני לא מרוצה מהעובדה שארצות הברית הסכימה מזמן להשתתף בתרגילים צבאיים משותפים עם דרום קוריאה", כתב. הוא הוסיף כי בחר רק לצמצם את היקפם מאחר ש"מאוחר מדי לבטל אותם כליל".

הנשיא הדגיש את המחלוקת העמוקה עם דרום קוריאה בנושא איראן וציין כי "הם אמרו 'לא תודה!'". התרגיל השנתי, שתוכנן להימשך 11 ימים בהשתתפות 18,000 חיילים דרום קוריאנים וכוחות אמריקניים ולכלול אימוני אש חיה וחציית מכשולי מים, נדרש כעת לעבור שינויים נרחבים ברגע האחרון.