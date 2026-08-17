רעידת אדמה קשה שפקדה לפני כשבוע את המחוז המערבי של קולומביה הותירה אחריה הרס נרחב בשלושה אזורים מרכזיים במדינה, עם מספר רב של הרוגים ופצועים. בעקבות חידוש הקשרים הדיפלומטיים עם קולומביה לאחר כניסתו לתפקיד של הנשיא החדש במדינה, שלחה ישראל משלחת סיוע נרחבת למדינה שנפגעה קשות.

על פי מידע שהגיע ל'כיכר השבת', כוחות פיקוד העורף הישראליים מרכזים את פעילותם בעיר קאלי, שהיא העיר השלישית בגודלה בקולומביה ומונה למעלה משני מיליון תושבים. בעיר זו נמצאים מספר רב של מוקדי הרס. המשלחת הישראלית היא למעשה כוח הסיוע הגדול ביותר שהגיע לקולומביה מכל המדינות שנחלצו לעזרה. הכוחות הגיעו למקום ארבעה ימים לאחר האסון. אנשי פיקוד העורף פועלים בשלושה מתוך חמשת אתרי ההרס הגדולים ביותר בעיר קאלי. עדיין קיימת תקווה לאתר ניצולים מתחת להריסות, והמאמץ העיקרי מתמקד באיתור וחילוץ נעדרים הלכודים תחת ההריסות. איום טראמפ על מצר הורמוז והמשמעויות בבלי | 15.08.26 לפני כשלושה שבועות שבה המשלחת הישראלית ממשימת סיוע דומה בוונצואלה, שם התרחשה אף היא רעידת אדמה חמורה. הניסיון שנצבר במהלך הפעילות בוונצואלה מסייע רבות למאמצי האיתור והחילוץ הנוכחיים בקולומביה. בשטח מתקיים שיתוף פעולה הדוק בין כוחות צה"ל לבין גורמים עירוניים ואף שרים בממשלת קולומביה. ממשלת קולומביה הביעה את תודתה העמוקה למדינת ישראל על הסיוע הנרחב שהיא מושיטה.