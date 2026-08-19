העיתון הבריטי "פייננשל טיימס" פרסם הבוקר (יום ד') דיווח לפיו איראן מכינה תוכניות לתקיפת יעדים צבאיים אמריקניים ביבשת אירופה, במקרה שהעימות עם ארצות הברית יחריף.

לפי הדיווח, גורמים הקרובים למשטר בטהראן מסרו כי איראן בוחנת אפשרות לפגוע בנכסים אמריקניים במדינות בדרום-מזרח אירופה. בעבר איימו בכירים איראניים כי במקרה של הסלמה נוספת, איראן תרחיב את פעילותה הצבאית מעבר לגבולות המזרח התיכון, אולם עד כה לא הושמע איום מפורש על תקיפות ביבשת אירופה.

על פי המידע שהגיע לעיתון, איראן כבר סימנה יעדים ספציפיים באירופה. בין היעדים שנבחנים: בסיס חיל האוויר בזמר שבבולגריה, שבחודש שעבר אישרה בולגריה כי הוא משמש מטוסי תדלוק אמריקניים. גם קפריסין נמצאת על המפה האיראנית - שם בסיס בריטי ספג פגיעת כטב"ם בחודש מרץ האחרון.

"המסר האיראני ברור: אם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יחליט להסלים את העימות, הנקמה לא תישאר בגבולות המזרח התיכון", כך מסר אחד המקורות לעיתון. "אם ארה"ב תלך רחוק מדי, איראן תגן על עצמה בכל מחיר, תצא מהאזור ותכה גם באירופה".

מומחים במערב מעריכים כי האיום האיראני על אירופה הוא "אמיתי, אך מוגבל". איראן מסוגלת להשתמש בטילים בליסטיים לטווח בינוני, כגון סדרת טילי "שיהאב", על מנת לפגוע ביעדים בדרום ובדרום-מזרח אירופה. גורמים במשטר בטהראן טוענים כי התקיפה על בסיס אמריקני בירדן בחודש שעבר, שבה נהרגו שלושה חיילים אמריקניים, הייתה "המדויקת ביותר" שביצעה איראן לטווח ארוך.

בטהראן גוברת התחושה כי עימות חזיתי נוסף עם ארצות הברית הוא כבר לא שאלה של "אם", אלא "מתי". השיחות על פתיחת מצר הורמוז תקועות, והמנהיג העליון מוג'תבא ח'אמנאי מינה לאחרונה גורמים קיצוניים לתפקידי מפתח בביטחון ובצבא. מהלך זה נתפס במערב כאיתות ברור: אם לא תושג הסכמה עם הגורמים המתונים יותר, יהיה צורך להתמודד עם הקיצוניים ביותר.

מעבר לאיום הטילים, מתברר כי איראן בוחנת פגיעה בתשתיות קריטיות נוספות. מקורות מסרו כי נבחנת האפשרות לתקוף כבלי תקשורת אופטיים תת-ימיים במצר הורמוז במקרה של הסלמה. נשיא ארה"ב טראמפ הבהיר כי אין כרגע שיחות בין וושינגטון לטהראן, והזהיר בעבר כי על כל פגיעה איראנית בספינה בהורמוז, ארה"ב תשמיד תשתית איראנית כמו גשר או תחנת כוח.

במקביל, דובר משרד החוץ האיראני, איסמאעיל בקאי, הכחיש את הטענות של איחוד האמירויות לפיהן טהראן שיגרה לעברה שני טילים בליסטיים. "התנהגות זו מנוגדת לעקרון השכנות הטובה ומשבשת את המאמצים המתמשכים לחזק את האמון בין מדינות האזור ולמנוע הסלמה", מסר בקאי.