תחנת הרכבת הגדולה בעולם נחנכה בסין

שטח של כ-1.22 מיליון מטרים רבועים, המשתרע על פני שמונה קומות – כך נראית תחנת הרכבת החדשה שנחנכה לאחרונה בעיר צ'ונגצ'ינג שבדרום-מערב סין. מדובר באחת מתחנות הרכבת הגדולות בעולם מבחינת שטח, כאשר הרשויות המקומיות מעריכות שהשטח מקביל לכ-170 מגרשי כדורגל סטנדרטיים.

המתחם כולל 15 רציפים ו-29 מסילות רכבת, והוא תוכנן להכיל כ-16 אלף נוסעים בשעה בשעות העומס. התחנה, הידועה בשם צ'ונגצ'ינג מזרח, מהווה חלק ממיזם תשתיות רחב היקף שמטרתו להפוך את האזור למרכז תחבורה מרכזי במדינה.

האתגר ההנדסי בהקמת התחנה היה יוצא דופן במיוחד בשל מיקומה. צ'ונגצ'ינג נחשבת לאחת הערים ההרריות ביותר בסין, והטופוגרפיה המורכבת של האזור חייבה את המהנדסים לבצע שינויים נרחבים בפני השטח. במקום לחפש מיקום מישורי, הוחלט לבנות את המתחם באזור הררי תוך ביצוע עבודות חציבה ושינוי שטח מאסיביות.

עבודות הבנייה, שנמשכו כ-38 חודשים בלבד, הסתכמו בעלות של כ-7.8 מיליארד דולר. התחנה מיועדת לשמש כמרכז תחבורה משולב המחבר רכבות מהירות, רכבות רגילות, רכבת תחתית עירונית, קווי אוטובוס ושירותי תחבורה נוספים.

להשוואה, השטח הכולל של התחנה גדול פי חמישה עד שישה מתחנת גרנד סנטרל המפורסמת בניו יורק, לפי הערכות שונות.

התכנון של התחנה מבוסס על מודל של "תחנה ועיר", שבו מתחם התחבורה משתלב באופן אינטגרלי במרקם העירוני. הרשויות המקומיות מדגישות שהמתחם משלב תחת קורת גג אחת רכבות מהירות, קווי רכבת בין-עירוניים, רכבת תחתית, תחבורה ציבורית ופעילות מסחרית.

המטרה היא לאפשר לנוסעים לעבור בין אמצעי תחבורה שונים בצורה חלקה, כמעט ללא צורך לצאת מגבולות המתחם. גישה זו נועדה לייעל את תנועת הנוסעים ולהפוך את התחנה למרכז תחבורתי-מסחרי משולב.

העיצוב האדריכלי של התחנה משקף את המאפיינים הייחודיים של צ'ונגצ'ינג. המבנה כולל עמודים בעיצוב הדומה לעצים וחלונות גג המזכירים טיפות מים, כחלק מהמאמץ לשלב את אופי "עיר ההרים" בתוך המבנה העצום.

לפי התכנון ארוך הטווח, התחנה צפויה להפוך לאחד הצמתים המרכזיים ברשת הרכבות המהירות של דרום-מערב סין. היא תחבר את צ'ונגצ'ינג לערים ולאזורים מרכזיים נוספים ברחבי המדינה, ותשמש כנקודת מעבר מרכזית לנוסעים רבים.