מחלוקת ציבורית התעוררה באוסטרליה סביב שימוש בטכנולוגיה ישראלית לצרכי אכיפת חוק. רשויות האכיפה במדינת ניו סאות' ויילס עומדות לקבל כלים מתקדמים יותר לניתוח וחילוץ נתונים ממכשירים אלקטרוניים, במטרה להתמודד עם פשיעה מאורגנת.

בלב הדיון ניצבת חברת סלברייט, יצרנית ישראלית המתמחה בפיתוח מערכות לזיהוי פלילי דיגיטלי ולהוצאת מידע מטלפונים ניידים ומכשירים אלקטרוניים נוספים. החברה, שמשרדיה הראשיים בפתח תקווה, החלה את פעילותה בתחום העברת נתונים בין מכשירי סלולר, ולימים התמחתה בכלים לחקירות דיגיטליות והפכה לשם מוכר בתחום ברחבי העולם. הסנאטור דייוויד שוברידג' מתח ביקורת על ההחלטה, בטענה שהסמכויות החדשות יאפשרו למשטרה להגיע למידע רחב היקף השמור בטלפונים ניידים. לדבריו, מדובר בהרחבה ניכרת של יכולות המעקב והחקירה הדיגיטליות העומדות לרשות גורמי האכיפה. טלפונים ניידים מכילים כיום כמויות עצומות של מידע אישי – תמונות, הודעות, מסמכים, נתוני מיקום ויישומים מגוונים.

מערכות החברה הישראלית משמשות גופי אכיפה וחקירה במדינות רבות. הכלים מיועדים לאיסוף, ניתוח וניהול של ראיות דיגיטליות, ובמקרים מסוימים אף מאפשרים חילוץ מידע ממכשירים נעולים או מוגנים באמצעי הצפנה ואבטחה.

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ממשלת ניו סאות' ויילס מציגה את הצעד כחלק ממערכה נגד פשיעה מאורגנת. הממשלה הכריזה על השקעה של 126.2 מיליון דולר אוסטרלי במשטרה ובוועדת הפשיעה המדינתית, כאשר חלק ניכר מהתקציב מיועד לשדרוג תשתיות טכנולוגיות, מערכות לטיפול בראיות דיגיטליות וכלים פורנזיים מתקדמים.

לטענת הרשויות, עולם הפשיעה עבר שינוי משמעותי: עבריינים משתמשים בטלפונים מוצפנים, בפלטפורמות דיגיטליות ובאינטרנט האפל לתכנון וביצוע עבירות חמורות. מנקודת מבטן של רשויות האכיפה, היכולת לגשת לראיות המאוחסנות במכשירים דיגיטליים הפכה לכלי מרכזי במאבק בפשיעה מאורגנת.

אולם מבקרים מעלים חששות כי ככל שהמשטרה רוכשת יכולת טכנולוגית מתקדמת יותר לחדור למכשירים אישיים, כך מתעצמת השאלה היכן עובר הגבול בין חקירה מוצדקת לבין פגיעה בפרטיות האזרח.

ממשלת ניו סאות' ויילס עצמה ציינה כי בעוד שבעבר טלפון שנתפס במהלך חקירה הכיל בדרך כלל עשרות גיגה-בייטים של מידע, כיום מכשיר דומה עשוי להכיל בין טרה-בייט לשני טרה-בייט של נתונים – כמות עצומה של מידע אישי.