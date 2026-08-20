שר החוץ הסורי, אסעד א-שיבאני, מסר הבוקר (יום ה') בראיון לאתר החדשות "אקסיוס" כי הממשל בדמשק העביר לישראל הבהרה מפורשת שאין כל שיתוף פעולה עם טורקיה להקמת נוכחות צבאית בבסיס חיל האוויר אבו א-דוהור. על אף זאת, לדבריו, ישראל החליטה לתקוף את המתקן.

א-שיבאני הדגיש בראיון כי "לא הייתה כל כוונה להקים שם בסיס טורקי, ליצור נוכחות צבאית טורקית קבועה או לפרוס כוחות טורקיים במקום". עוד הוסיף שר החוץ הסורי כי "לא הייתה בבסיס התעצמות צבאית טורקית בשום מובן שיכול להצדיק פרשנות כזו".

לטענתו, "למעשה, הבסיס היה ריק ברובו. שיקומו עדיין לא הושלם והוא טרם הפך למבצעי באופן מלא, והעבודות במקום עדיין היו בשלב השיקום".

הטענות הסוריות מועלות על רקע דיווחים על שיחת טלפון יוצאת דופן שהתקיימה בשבוע שעבר בין ראש המוסד, רומן גופמן, לבין שר החוץ הסורי. השיחה, שנערכה ביום חמישי האחרון, עסקה בנוכחות הצבאית הטורקית בשטח סוריה, כך על פי דיווח שפורסם בסוכנות הידיעות 'רויטרס'.

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המגע הדיפלומטי הרגיש התקיים ימים ספורים בלבד טרם ביצעה ישראל תקיפה אווירית נרחבת כנגד בסיס צבאי של הצבא הסורי בצפון המדינה. על פי הדיווחים, גופמן הביע בשיחה את החששות הישראליים מפני התבססות כוחות טורקיים בסמוך לגבול ישראל.

מדובר באחד ממגעי הדרג הבכיר ביותר שנרשמו בין ירושלים לבין הממשל החדש בדמשק מאז נפילת משטרו של בשאר אל-אסד. הנוכחות הטורקית הגוברת בשטח הסורי מהווה מוקד דאגה מבחינה ישראלית, במיוחד לאור הפעילות הצבאית המוגברת של אנקרה באזור.

ההודאה הישראלית והמסר החד לאנקרה

בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו נטלו אחריות על התקיפות בבסיס אבו א-דוהור, תוך טענה כי דמשק התעלמה מהאזהרות והתירה לכוחות טורקיים להיפרס במקום. בהודעה שפורסמה נכתב כי "ישראל וסוריה הסכימו על שמירת הסטטוס קוו בענייני ביטחון, שאותו סוריה עמדה להפר".

ראש הממשלה נתניהו שיגר אזהרה חדה כלפי טורקיה, בעקבות הדיווחים על התהדקות המגעים בין הממשל החדש בדמשק לבין אנקרה. "לא נסבול התבססות צבאית טורקית בסוריה שמאיימת על ישראל", הצהיר ראש הממשלה בנחרצות.

נתניהו הבהיר כי המסר הישראלי הועבר מראש לעבר הגורמים הרלוונטיים באזור, תוך שהוא משתמש בביטוי התקיף "Don't". ראש הממשלה הוסיף: "כנראה שלא שמעו אותו מספיק טוב, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה טובה יותר".

כפי שדווח אתמול ב'כיכר השבת', התקשורת הטורקית יצאה בקו תוקפני כלפי ישראל בעקבות ההודאה על התקיפה. ערוצי הטלוויזיה, העיתונים ואתרי החדשות המובילים באנקרה ובאיסטנבול דחו את הטיעונים הישראליים.

העיתונים המרכזיים בטורקיה שיקפו בשערם את עוצמת ההסלמה. בעיתון "טורקיה" נכתב בכותרת הראשית: "פרובוקציה חמורה מצד ישראל", ואילו בעיתון "TAKVIM" תקפו בחריפות וטענו כי "הבעיה של הציונים היא טורקיה". התגובות הטורקיות משקפות את המתיחות הגוברת בין שתי המדינות בעקבות האירועים בסוריה.