בהודעה דרמטית שפרסם הלילה (בין יום רביעי ליום חמישי), הכריז נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על מהלך של בידוד כלכלי מוחלט נגד המשטר האיראני. לדברי הנשיא, מדובר ב"המבצע הכלכלי ההרסני ביותר שננקט אי פעם כנגד מדינה".

בהודעתו ציין טראמפ כי הוא העניק לאיראן הזדמנות להגיע להסכם, אך המשטר בטהראן לא ניצל זאת. "אף אחד לא נתן לרפובליקה האסלאמית של איראן הזדמנות גדולה יותר להגיע להסכם מאשר אני", כך נכתב בהודעה. "לרוע המזל, מבחינתם, הם נכשלו בניצולה". על רקע זה, הוא הכריז על צעדים כלכליים נרחבים כנגד המשטר.

הנשיא האמריקני תיאר את מצבה של איראן במונחים של חולשה צבאית וכלכלית: "הצי שלהם נעלם, חיל האוויר שלהם הושמד, המפעלים הצבאיים שלהם הם עכשיו עיי חורבות, המטבע שלהם חסר ערך, והמדינה שלהם בסכנת קריסה". לטענתו, זוהי נקודת הזמן המתאימה להפעלת לחץ כלכלי מרבי.

טראמפ הפנה אזהרה חריפה למדינות, מוסדות פיננסיים וגופים עסקיים ברחבי העולם. "כל מדינה שתאפשר למוסדות הפיננסיים, לעסקים, לנמלי התעופה או לגופים הממשלתיים שלה לספק חבל הצלה מכל סוג שהוא לאיראן - תתמודד בעצמה עם השלכות כלכליות עצומות", כך הזהיר.

הנשיא פירט רשימה של פעילויות אסורות: "הברחת נפט, קווי חליפין, העברות מזומנים, חלפני כספים, רישומי כלי שיט, חברות קש - כל זה חייב להיפסק עכשיו. אתם יודעים בדיוק מי אתם". טראמפ כינה את המהלך "D-Day כלכלי" וקרא לבעלות ברית של ארה"ב להצטרף למאמץ הבידוד.

בסיום הודעתו הדגיש הנשיא את המטרה האסטרטגית העומדת מאחורי הצעדים. "המטורפים האלה נמצאים על הקרשים, והצעדים ההיסטוריים האלה ישתקו אותם ואת יכולתם להפיץ טרור ברחבי העולם. לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני", כך סיכם טראמפ את הודעתו.