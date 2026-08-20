לוחמים ישראלים בשטח סוריה ( צילום: דובר צה"ל )

משרד ההגנה הטורקי פרסם ביום חמישי הצהרה נחרצת בתגובה לתקיפה הישראלית שבוצעה בבסיס אבו א-דוהור שבצפון סוריה. בהודעה רשמית הבהירה ממשלת טורקיה כי בכוונתה להמשיך ולסייע לסוריה בחיזוק כוחותיה הצבאיים, תוך שהיא דוחה את הטענות הישראליות לפיהן שהו כוחות טורקיים במקום.

בהודעת משרד ההגנה באנקרה נכתב: "נמשיך בנחישות במאמצינו להגן על ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית של סוריה, ונמשיך לתמוך במאמצי סוריה לפתח את יכולותיה הצבאיות". ההצהרה מגיעה על רקע המתיחות ההולכת וגוברת בין ישראל לטורקיה, לאחר שישראל פרסמה הודעה חריגה בה לקחה אחריות על התקיפה. בהמשך ההצהרה הזהיר משרד ההגנה הטורקי: "לא נכחנו במקום, הכרחי שישראל תפסיק את התקיפות הפזיזות הללו". הטורקים דחו את הטענה הישראלית כי כוחות טורקיים היו אמורים להתמקם בבסיס, וטענו כי מדובר בהצדקה מלאכותית לתקיפה שלטענתם אינה חוקית. ההצהרה הטורקית פורסמה לאחר שלשכת ראש הממשלה בירושלים פרסמה הודעה רשמית בה נטלה אחריות על התקיפות בבסיס אבו א-דוהור. בהודעה שפורסמה באנגלית נטען כי סוריה הפרה את הסטטוס קוו הביטחוני כאשר התירה לכוחות טורקיים להיפרס בבסיס האווירי הסמוך לעיר חלב.

"הבעיה שלהם היא טורקיה"

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התקשורת הטורקית פרסמה כותרות חריפות נגד ישראל בעקבות ההודעה על התקיפה. בעיתון "טורקיה" פורסמה כותרת ראשית "פרובוקציה חמורה מצד ישראל", ואילו בעיתון "TAKVIM" נטען כי "הבעיה של הציונים היא טורקיה".

מומחה טורקי לביטחון לאומי הביע בשידור חי את זעמו והפנה קריאה לוחמנית כלפי ישראל: "אם יש לישראלים אומץ – בואו נילחם". פרשנים באנקרה טענו כי המטרה הישראלית הייתה לסכל את מהלכי התיאום המתקיימים בין טורקיה לסוריה.

רגעים אחרי התקיפה ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

שיחת ראש המוסד עם שר החוץ הסורי

ההסלמה מתרחשת על רקע שיחת טלפון חריגה שהתקיימה בשבוע שעבר בין ראש המוסד רומן גופמן לבין שר החוץ הסורי אסעד א-שיבאני. השיחה, שהתקיימה ביום חמישי האחרון, התמקדה בנושא הנוכחות הצבאית הטורקית בשטח סוריה.

על פי הדיווחים, ראש המוסד הביע בשיחה את החששות הישראליים מפני התבססות כוחות טורקיים בסמוך לגבול. השיחה התקיימה ימים ספורים בלבד לפני שישראל ביצעה את התקיפה האווירית הנרחבת.

שר החוץ הסורי טען בראיון לאתר "אקסיוס" כי סוריה הבהירה לישראל שאינה משתפת פעולה עם טורקיה להקמת נוכחות צבאית בבסיס. "לא הייתה כל כוונה להקים שם בסיס טורקי", הבהיר א-שיבאני, והוסיף כי "הבסיס היה ריק ברובו".

נתניהו: "דאגנו שיבינו את המסר"

ראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר אזהרה ברורה כלפי טורקיה בעקבות הדיווחים על התהדקות המגעים בין דמשק לאנקרה. "לא נסבול התבססות צבאית טורקית בסוריה שמאיימת על ישראל", הצהיר ראש הממשלה בנחרצות.

נתניהו הבהיר כי המסר הישראלי הועבר מראש לעבר הגורמים הרלוונטיים באזור, תוך שהוא משתמש בביטוי התקיף "Don't". ראש הממשלה הוסיף: "כנראה שלא שמעו אותו מספיק טוב, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה טובה יותר".

ההצהרה הטורקית מעידה על כך שאנקרה אינה מתכוונת לסגת מעמדתה, ומעלה את החשש מהסלמה נוספת בין שתי המדינות. הנשיא הטורקי רג'פ טאיפ ארדואן הצהיר בעבר כי "אנחנו מדברים על שלום, אבל אם תהיה תוקפנות – לא נרתע ממלחמה".