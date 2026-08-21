שר האוצר האמריקאני סקוט בסנט גילה אמש (ה') את המטרה האמיתית העומדת מאחורי הצעדים הכלכליים הדרמטיים שממשל טראמפ מתכנן נגד איראן: הפלת משטר האייתוללות. בריאיון לרשת CNBC אמר בסנט בפירוש: "זה אגרוף כפול. יש לנו את המצור, ועומדות להיות לנו הסנקציות הקשות ביותר בהיסטוריה. אנחנו עומדים למוטט את המשטר הזה".

דבריו נאמרו שעות ספורות לאחר שהנשיא דונלד טראמפ הכריז על "D-Day כלכלי" נגד איראן – ביטוי המתייחס ליום הפלישה לחופי נורמנדי במלחמת העולם השנייה. טראמפ הזהיר כי כל מדינה שתמשיך לקיים יחסי מסחר עם איראן "תתמודד בעצמה עם השלכות כלכליות אדירות".

בסנט פירט בריאיון כי הסנקציות החדשות, שאמורות להיחשף במסיבת עיתונאים ביום שני הקרוב, יכללו עונשים כלכליים חמורים על מדינות שימשיכו במסחר עם טהראן. "הגיע הזמן שבעלות בריתנו ושאר העולם יקבלו החלטה", הצהיר. "אתן או איתנו או נגדנו. אם תתעקשו לעשות עסקים – בין אם זה להעביר כספים, לקנות את הנפט שלהם או לבצע העברות בין ספינות בים – משרד האוצר האמריקני והממשל האמריקני יפעילו את כל עוצמתם וכוחם כדי לאכוף זאת נגדכם".

השאלה המרכזית: האם גם סין תיענש

כאשר נשאל האם גם סין תיענש במידה ותמשיך לרכוש נפט איראני – צעד שעלול לפתוח מלחמת סחר חדשה מול בייג'ינג לאחר ההסכם שהושג לאחרונה – בסנט נמנע מלהשיב ישירות. "קחו בחשבון שהסינים מקבלים 50% מהאנרגיה שלהם מהמפרץ", אמר. "אז זה יעשה להם שירות גדול לשתף פעולה". יצוין כי סין מקיימת ברית הדוקה עם איראן, ולאחרונה אף דווח על כוונתה לספק לה ציוד צבאי.

עם זאת, לפי דיווח שפורסם החודש ב"וול סטריט ג'ורנל", איראן כבר עוברת ל"כלכלת הישרדות" – היא מקציבה מוצרים שנמצאים במחסור, מגבילה את הגישה למטבע חוץ, מקצצת בהשקעות ומעבירה חלק גדול יותר מהנטל אל משקי הבית. העיתון האמריקאי הזהיר כי האסטרטגיה החדשה של ממשל טראמפ "מושתתת על הנחה מסוכנת שאיראן תישבר לפני שוושינגטון תישבר" – בעוד מחירי הנפט נותרים גבוהים לקראת בחירות האמצע בנובמבר.

גורמים במדינות מתווכות הזהירו, לפי הדיווח, כי איראן חיה תחת סנקציות במשך שנים, וההימור שטהראן תתפשר בגלל לחץ כלכלי בסבירות גבוהה לא יניב תוצאות. במקום זאת, כך הם טוענים, איראן צפויה רק להסלים את התקפותיה כדי להעלות את המחיר עבור וושינגטון ובעלות בריתה.