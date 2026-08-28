ראש סוכנות הביון המרכזית האמריקאית (CIA), ג'ון רטקליף, ביצע השבוע ביקור מודיעיני חריג במוסקבה – הראשון מסוגו מזה כשלוש שנים. הביקור, שפורסם בעיתונות האמריקאית, משקף חשש עמוק בממשל האמריקאי מפני אפשרות שרוסיה תנצל את המעורבות הצבאית האמריקאית באיראן כדי להחריף את פעולותיה באירופה.

כפי שדיווחו עיתוני "וושינגטון פוסט" ו"פוליטיקו", רטקליף הגיע ביום שלישי האחרון למוסקבה במטוס צבאי מסוג C-17A, לאחר שעצר תחילה בריגה, בירת לטביה. מטרת הביקור הייתה להעביר מסר ברור לדרג הבכיר הרוסי: ארצות הברית לא תישאר אדישה אם מוסקבה תנסה להחריף את המלחמה באוקראינה או לפגוע במדינות חברות נאט"ו.

הביקור נערך על רקע מידע מודיעיני שהגיע לידי הסוכנות האמריקאית, המעיד כי הקרמלין רואה בארצות הברית מדינה מוחלשת עקב המלחמה המתמשכת באיראן, שנמשכת כבר חצי שנה. שני גורמים המכירים את הפרטים מסרו כי המודיעין האמריקאי מצביע על כך שמוסקבה תופסת זאת כהזדמנות להגביר את פעילותה נגד אינטרסים אמריקאיים ומדינות בעלות ברית באירופה.

המעורבות הצבאית באיראן אכן הותירה את הצבא האמריקאי במצב מורכב. מלאי הנשק האמריקאי התרוקן באופן ניכר, כולל מערכות הגנה אווירית מתקדמות דוגמת פטריוט, טילי שיוט מסוג טומהוק ומערכת ATACMS. בנוסף, ארצות הברית איבדה כרבע ממטוסי הריפר הבלתי מאוישים שברשותה, שעלותם נעה בין 30 ל-50 מיליון דולר ליחידה. המחסור בנשק מעורר דאגה גם בקרב בעלות ברית באסיה, בעיקר לאור החשש מעימות אפשרי עם סין.

במהלך השיחות עם מקבילו הרוסי, סרגיי נרישקין, ראש שירות המודיעין החוץ הרוסי SVR, העביר רטקליף מסר חד: אם הנשיא פוטין יחליט להחריף באופן משמעותי את המלחמה באוקראינה, הדבר יגרום לנשיא טראמפ להתקרב לנשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי ולהגביר את התמיכה האמריקאית בקייב.

גורם אמריקאי המעורב בפרטים הבהיר כי הביקור "פחות עסק בכך שפוטין נמצא בפינה" בשל הקיפאון בחזית האוקראינית, "ויותר בכך שרוסיה מעריכה שאנחנו מדולדלים ולא יכולים להתערב". האזהרה האמריקאית נועדה להבהיר למוסקבה שהערכה זו שגויה.

ההערכות המודיעיניות האמריקאיות מצביעות על אפשרות שמוסקבה תשקול לבצע תקיפה מוגבלת נגד מדינות נאט"ו, החל ממתקפת סייבר הרסנית ועד לפלישה קרקעית מצומצמת, ככל הנראה נגד אחת ממדינות הבלטים. השינוי בהערכה נובע מחשש גובר בקרמלין מהצטמצמות מרחב הפעולה באוקראינה, לצד לחץ פנימי ברוסיה להציג הישג צבאי משמעותי.

נרישקין אישר את קיום הפגישות עם רטקליף, אך טען כי "אין שום דבר יוצא דופן" בפגישות אלה. הקרמלין הבהיר כי רטקליף לא נפגש עם הנשיא פוטין עצמו. ה-CIA והבית הלבן סירבו להגיב על הביקור.

הנשיא טראמפ עצמו הקטין ביום חמישי את החשש מפני תקיפה רוסית במדינות נאט"ו. "הוא לא הולך לתקוף שטח נאט"ו", אמר טראמפ, תוך שהוא התחמק משאלה על מטרת הביקור של רטקליף במוסקבה.

במקביל למסר הביטחוני, העלה רטקליף בפני הרוסים דרישה נוספת: לצמצם באופן משמעותי את התמיכה הצבאית באיראן. ממשל ארצות הברית רואה בציר מוסקבה-טהראן איום אסטרטגי, ומבקש למנוע מרוסיה להמשיך ולספק לאיראן נשק ותמיכה צבאית במהלך המלחמה המתמשכת.

הביקור החשאי משקף את המורכבות הגיאופוליטית הנוכחית: בעוד ארצות הברית שקועה במלחמה מתישה באיראן, היא נאלצת להתמודד גם עם האיום הרוסי באירופה ועם החשש שמוסקבה תנצל את המצב לטובתה. האזהרה הישירה של רטקליף מעידה על כך שוושינגטון נחושה להבהיר: חולשה נתפסת אינה שוות משמעות לחולשה אמיתית.