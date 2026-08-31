במהלך הלילה שבין יום ראשון ליום שני התרחשו חילופי אש חריפים בין כוחות אמריקאיים לבין איראן, כאשר צבא ארצות הברית ביצע תקיפה נגד משגרי מוקשים ימיים של משמרות המהפכה האיראנית באי לאראק הממוקם במצר הורמוז. בעקבות התקיפה האמריקאית, שיגרו האיראנים מטחי טילים לכיוון בסיסים צבאיים אמריקאיים באזור.
על פי הדיווחים, התקיפה האמריקאית בוצעה לאחר שכוחות צבא ארה"ב זיהו פעילות של משמרות המהפכה האיראנית, שנערכו לשגר רקטות הנושאות מוקשים ימיים לכיוון נתיב השיט הבינלאומי העובר דרך מצר הורמוז. בתגובה לאיום זה, תקפו הכוחות האמריקאיים שני משגרים איראניים הממוקמים באי לאראק.
פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) אישר את ביצוע התקיפה והפיץ הודעה רשמית שבה נאמר: "כוחות צבא ארה"ב נקטו פעולה מוגבלת ומדויקת נגד כוחות הטלת המוקשים של משמרות המהפכה שהיוו איום מיידי במצר הורמוז. איראן יצרה את האיום – וצבא ארה"ב חיסל אותו כדי להגן על יורדי ים אזרחיים, ספנות מסחרית והזרימה החופשית של הסחר העולמי".
זמן קצר לאחר התקיפה האמריקאית החלה התגובה האיראנית. כלי תקשורת באיראן דיווחו כי נורו טילים לעבר ספינות של הצי האמריקאי הפועלות באזור מצר הורמוז. במקביל, נשמעו קולות פיצוצים בירדן, כאשר צבא ירדן הודיע שיירט שמונה טילים שחדרו למרחב האווירי של המדינה.
נשיא איראן מסעוד פזשכיאן מסר הלילה הצהרה שבה אמר: "איננו מחפשים מלחמה, אך לא נעמוד בחיבוק ידיים נוכח כל תוקפנות ונגיב באופן נחרץ. חוסר יציבות ואי-שקט באזור אינם לטובת אף מדינה ויציבו אתגרים לכולם".
מנגד, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם ברשת החברתית Truth Social סרטון שנוצר באמצעות בינה מלאכותית, המציג את האי חארג' באיראן כשהוא מופצץ. לצד הסרטון כתב טראמפ: "האי ח'ארג באיראן מופצץ לחתיכות".
מצר הורמוז נחשב לנקודה אסטרטגית קריטית עבור הסחר העולמי, שכן דרכו עוברת כשליש מכלל הובלות הנפט הימיות בעולם. כל הפרעה לתנועת השיט במצר עלולה להשפיע באופן משמעתי על מחירי האנרגיה העולמיים ועל היציבות הכלכלית הרחבה.
המשטר האיראני נמצא תחת לחץ כבד, כאשר הכלכלה במדינה קורסת תחת הסנקציות האמריקאיות. אזרחים באיראן סובלים ממחסור חמור במוצרי יסוד, והמצב ההומניטרי במדינה מחמיר מיום ליום.
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