במהלך הלילה שבין יום ראשון ליום שני התרחשו חילופי אש חריפים בין כוחות אמריקאיים לבין איראן, כאשר צבא ארצות הברית ביצע תקיפה נגד משגרי מוקשים ימיים של משמרות המהפכה האיראנית באי לאראק הממוקם במצר הורמוז. בעקבות התקיפה האמריקאית, שיגרו האיראנים מטחי טילים לכיוון בסיסים צבאיים אמריקאיים באזור.

על פי הדיווחים, התקיפה האמריקאית בוצעה לאחר שכוחות צבא ארה"ב זיהו פעילות של משמרות המהפכה האיראנית, שנערכו לשגר רקטות הנושאות מוקשים ימיים לכיוון נתיב השיט הבינלאומי העובר דרך מצר הורמוז. בתגובה לאיום זה, תקפו הכוחות האמריקאיים שני משגרים איראניים הממוקמים באי לאראק.

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) אישר את ביצוע התקיפה והפיץ הודעה רשמית שבה נאמר: "כוחות צבא ארה"ב נקטו פעולה מוגבלת ומדויקת נגד כוחות הטלת המוקשים של משמרות המהפכה שהיוו איום מיידי במצר הורמוז. איראן יצרה את האיום – וצבא ארה"ב חיסל אותו כדי להגן על יורדי ים אזרחיים, ספנות מסחרית והזרימה החופשית של הסחר העולמי".

זמן קצר לאחר התקיפה האמריקאית החלה התגובה האיראנית. כלי תקשורת באיראן דיווחו כי נורו טילים לעבר ספינות של הצי האמריקאי הפועלות באזור מצר הורמוז. במקביל, נשמעו קולות פיצוצים בירדן, כאשר צבא ירדן הודיע שיירט שמונה טילים שחדרו למרחב האווירי של המדינה.