שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, פרסם אתמול (יום ב') ביקורת חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות ריאיון שהעניק ראש הממשלה אמש לתכנית "הפטריוטים" בערוץ 14. הדיפלומט האיראני הבכיר פרסם ברשת X קטע מהריאיון, וכינה את ראש הממשלה "נחש", תוך שהוא מייחס לו התנהלות כפולה כלפי ארצות הברית.

בריאיון עצמו התייחס ראש הממשלה למאמציו לאורך שנים להעלות את האיום האיראני לראש סדר היום הבינלאומי, ותיאר את פעילות ההסברה הנרחבת שביצע בתקשורת האמריקנית במטרה להשפיע על דעת הקהל בארצות הברית.

בפרסום שפרסם עראקצ'י, הוא טען כי קיים פער בין המסרים שמעביר ראש הממשלה לציבור הישראלי לבין דבריו לקהל הבינלאומי. "בעברית, נתניהו מצהיר בגלוי ובגאווה שהוא הפיל בפח את הממשל האמריקני לתוך מלחמה באיראן מטעמה של ישראל", כך כתב שר החוץ האיראני. "נתניהו צוחק במפורש על כך שהוא 'השפיע' על אמריקה דרך 1,000 שעות שידור ברשתות האמריקניות. באנגלית, הוא משבח את מנהיגותו של נשיא ארצות הברית. נחש".

לטענת הדיפלומט האיראני, בעוד שבעברית מתרברב ראש הממשלה על השפעתו על הממשל האמריקני, הרי שבאנגלית הוא מקפיד להרעיף שבחים על הנשיא טראמפ.

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ההתבטאות של שר החוץ האיראני מגיעה על רקע מתיחות חריפה בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ הכריז לאחרונה על מהלך כלכלי דרמטי שכינה "Economic D-Day" נגד איראן, תוך אזהרה למדינות שימשיכו לסחור עם טהרן מפני השלכות כלכליות קשות.

שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט הבהיר לאחרונה כי מטרת הצעדים הכלכליים היא להפיל את משטר האייתוללות. "זה אגרוף כפול. יש לנו את המצור, ועומדות להיות לנו הסנקציות הקשות ביותר בהיסטוריה", אמר בסנט בריאיון לרשת CNBC.

סוגיית מעורבות ארצות הברית במלחמה באיראן עלתה לדיון שוב ושוב בחודשים האחרונים, כאשר גורמים שונים בזירה הבינלאומית מביעים דאגה מההסלמה המתמשכת במזרח התיכון.