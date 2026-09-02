יוזמה משמעותית מתגבשת במסגרת האיחוד האירופי, כאשר צרפת וגרמניה מובילות תוכנית לשינוי מבני נרחב בשירות החוץ הדיפלומטי של האיחוד. התוכנית, שצפויה לעלות לדיון בפסגת מנהיגי האיחוד הקרובה, כוללת העברה של חלק ניכר מהסמכויות והתפקידים למחלקות קיימות בנציבות האירופית, תוך צמצום משמעותי של המנגנון הדיפלומטי הנוכחי.

במסגרת הרפורמה המוצעת, סמכויות בתחומים מרכזיים - ביניהם סחר בינלאומי, סיוע הומניטרי, רגולציה דיגיטלית וטכנולוגיה - יועברו לידי הנציבות. מקדמי היוזמה מציינים כי המטרה היא למנוע כפילויות בין גופים שונים ולשפר את יעילות תהליכי קבלת ההחלטות. ההחלטה הסופית בנושא צפויה להתקבל במסגרת אישור התקציב לשנים 2028-2034.

הרפורמה המתוכננת כוללה גם היבט כלכלי משמעותי. תקציבו השנתי של שירות החוץ האירופי עומד כיום על כמיליארד אירו, וחלק ניכר מסכום זה צפוי להיות מועבר ישירות לנציבות האירופית. שירות חוץ מצומצם יותר ימשיך לפעול באופן עצמאי, אך יתמקד בעיקר בפעילויות שמירת שלום ובהכשרות צבאיות.

היוזמה לשינוי מגיעה על רקע ביקורת חריפה מצד בירות אירופה על אופן התפקוד של שירות החוץ ועל העומדת בראשו, קאיה קאלאס. מדינות החברות מביעות קושי בתיאום תגובות יעילות למשברים בינלאומיים, לרבות המלחמות באוקראינה ובמזרח התיכון, וכן בהתמודדות עם מדיניות החוץ של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

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אחד הנושאים המרכזיים שהשפיעו על קבלת ההחלטות נוגע ליחס כלפי ישראל במהלך המלחמה. המתיחות בין קאלאס לבין נשיאת הנציבות אורסולה פון דר ליין בנושא זה תרמה לתחושה שהמנגנון הקיים אינו יעיל דיו. כפי שדווח בעבר, שר החוץ גדעון סער הכריז על ניתוק קשרים עם קאלאס לאחר שהשוותה את ישראל למשטר האפרטהייד.

במקביל, 11 מדינות חברות דורשות לבטל את חובת הקונצנזוס בהחלטות מדיניות החוץ. לטענתן, הדרישה להסכמה פה אחד של כל המדינות פוגעת ביכולת הפעולה של האיחוד ומונעת ממנו להגיב במהירות למשברים.

בנציבות האירופית אישרו את קיום הדיונים. דובר מטעם המוסד מסר כי "מתקיימים דיונים בנושא" וכי מדובר ב"בחינה מתמשכת של הדרכים לרפורמה ולחיזוק הפעילות החיצונית של האיחוד". לדבריו, "לנוכח הסביבה הגיאופוליטית, האיחוד חייב להמשיך להתאים ולחדש את הכלים, המבנים ותהליכי קבלת ההחלטות שלו כדי שיוכל לפעול באופן יעיל".

גורם באיחוד ציין כי קאלאס תטפל בנושא מול שרי החוץ במטרה "להפוך את הפעילות החיצונית של האיחוד ליעילה יותר", אך הבהיר כי "כל החלטה בנוגע לעתיד שירות החוץ האירופי תוכל להתקבל רק באישור המדינות החברות".