משטרת ניו יורק פרסמה נתונים חדשים המצביעים על עלייה ניכרת בפשעי שנאה במהלך שנת 2026, כאשר רוב המקרים המאומתים מכוונים נגד יהודים. על פי הנתונים, בשמונת החודשים הראשונים של השנה תועדו 425 מקרים של פשעי שנאה, לעומת 367 מקרים בתקופה המקבילה אשתקד – עלייה של כ-15.8%. מספר התקריות האנטישמיות גדל בכ-8%, והן מהוות למעלה ממחצית מכלל פשעי השנאה המאומתים בעיר. יש לציין כי יהודים מהווים כעשירית בלבד מאוכלוסיית ניו יורק, מה שמדגיש את חומרת התופעה.
הנתונים מתפרסמים על רקע סדרה של אירועים אנטישמיים חמורים, ביניהם תקיפה בדקירה של יהודי בסמוך לבית כנסת באזור אפר ווסט סייד בחודש יולי האחרון. בעקבות האירועים הללו הודיע משרד המשפטים האמריקני כי הוא מנהל חקירות פעילות בנושא פשעים אנטישמיים בעיר. עוזרת התובע הכללי, הארמיט דילון, הצהירה: "משרד המשפטים מתייחס לאנטישמיות ברצינות רבה". מצדו, ראש העיר זוהראן ממדאני, שספג ביקורת מצד מנהיגים ופעילים יהודים על רקע התבטאויותיו החריפות כלפי ישראל, טוען כי הוא מתמודד בנחישות עם האנטישמיות והגדיל באופן משמעותי את התקציבים המיועדים למאבק בפשעי שנאה.
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