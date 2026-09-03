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נתונים מדאיגים מארה"ב

פשעי שנאה אנטישמיים בניו יורק: עלייה של 8% בשמונת החודשים הראשונים של השנה

נתוני משטרת ניו יורק מגלים: פשעי שנאה נגד יהודים עלו ב-8% ומהווים למעלה ממחצית מכלל פשעי השנאה בעיר • משרד המשפטים האמריקני חוקר באופן פעיל את התופעה

תקיפה אנטישמית במנהטן באוגוסט האחרון
תקיפה אנטישמית במנהטן באוגוסט האחרון| צילום: צילום: Manhattan Shomrim Safety Patrol

משטרת ניו יורק פרסמה נתונים חדשים המצביעים על עלייה ניכרת בפשעי שנאה במהלך שנת 2026, כאשר רוב המקרים המאומתים מכוונים נגד יהודים. על פי הנתונים, בשמונת החודשים הראשונים של השנה תועדו 425 מקרים של פשעי שנאה, לעומת 367 מקרים בתקופה המקבילה אשתקד – עלייה של כ-15.8%. מספר התקריות האנטישמיות גדל בכ-8%, והן מהוות למעלה ממחצית מכלל פשעי השנאה המאומתים בעיר. יש לציין כי יהודים מהווים כעשירית בלבד מאוכלוסיית ניו יורק, מה שמדגיש את חומרת התופעה.

ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני (צילום: שאטרסטוק)

הנתונים מתפרסמים על רקע סדרה של אירועים אנטישמיים חמורים, ביניהם תקיפה בדקירה של יהודי בסמוך לבית כנסת באזור אפר ווסט סייד בחודש יולי האחרון. בעקבות האירועים הללו הודיע משרד המשפטים האמריקני כי הוא מנהל חקירות פעילות בנושא פשעים אנטישמיים בעיר. עוזרת התובע הכללי, הארמיט דילון, הצהירה: "משרד המשפטים מתייחס לאנטישמיות ברצינות רבה". מצדו, ראש העיר זוהראן ממדאני, שספג ביקורת מצד מנהיגים ופעילים יהודים על רקע התבטאויותיו החריפות כלפי ישראל, טוען כי הוא מתמודד בנחישות עם האנטישמיות והגדיל באופן משמעותי את התקציבים המיועדים למאבק בפשעי שנאה.

ארה"בניו יורקאנטישמיותבבליזוהראן ממדאני

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