תקיפה אנטישמית במנהטן באוגוסט האחרון - צילום: Manhattan Shomrim Safety Patrol תקיפה אנטישמית במנהטן באוגוסט האחרון | צילום: צילום: Manhattan Shomrim Safety Patrol 10 10 0:00 / 0:21

משטרת ניו יורק פרסמה נתונים חדשים המצביעים על עלייה ניכרת בפשעי שנאה במהלך שנת 2026, כאשר רוב המקרים המאומתים מכוונים נגד יהודים. על פי הנתונים, בשמונת החודשים הראשונים של השנה תועדו 425 מקרים של פשעי שנאה, לעומת 367 מקרים בתקופה המקבילה אשתקד – עלייה של כ-15.8%. מספר התקריות האנטישמיות גדל בכ-8%, והן מהוות למעלה ממחצית מכלל פשעי השנאה המאומתים בעיר. יש לציין כי יהודים מהווים כעשירית בלבד מאוכלוסיית ניו יורק, מה שמדגיש את חומרת התופעה.

ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני ( צילום: שאטרסטוק )