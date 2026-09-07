קושנר: הבחירות הופכות את ישראל ללא רציונלית

ג'ארד קושנר, חתנו ושליחו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, התייחס במהלך שהותו באוקראינה לתקיפות הצבאיות ברצועת עזה ולמאמצים לקדם את תוכנית השלום של ממשל טראמפ באזור.

קושנר הביע הסכמה עם עמדת ישראל לגבי המצב הסופי הרצוי בעזה, אך במקביל הוסיף ביקורת על אופן קבלת ההחלטות בישראל. "אני חושב שאנחנו מסכימים עם הישראלים על המצב הסופי לעזה", אמר. "יש להם בחירות מטורפות, וזה הופך אותם קצת לא רציונליים בהיבטים מסוימים", הוסיף.

דבריו נאמרו בעת ששליח הבית הלבן שוהה באוקראינה במסגרת מאמצי הממשל האמריקני להביא לסיום המלחמה שם. קושנר נפגש עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, יום לאחר שקיים שיחה ממושכת בת שלוש שעות במוסקבה עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין.

דבריו של קושנר מגיעים על רקע מתיחות מתמשכת בין ממשל טראמפ לממשלת ישראל בנוגע ליישום תוכנית השלום ברצועת עזה. לפי הדיווחים, הבית הלבן מפעיל לחץ על ישראל להתקדם בפירוק נשקו של ארגון החמאס ובשיקום התשתיות ברצועה.

בחודש שעבר התקיימה פגישה ממושכת בת ארבע שעות בין קושנר לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו, במסגרת מאמצים לקדם את תוכנית השלום. במהלך הפגישה הושגה הסכמה שלא יבוצע כל שיקום ברצועת עזה ללא פירוק מלא של חמאס מנשקו, כאשר הצעד הראשון יהיה מסירת כל הנשקים להשמדה תחת פיקוח בינלאומי.

לשכת ראש הממשלה הודיעה אז כי הוקמו שני צוותי עבודה - אחד לפירוק הנשק ופירוז עזה, והשני לשיקום תשתיות התברואה. בהודעה הודגש כי "פירוק הנשק והפירוז יושלמו לפני תחילת כל תהליך שיקום ברצועה".