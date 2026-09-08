אירוע אלימות חמור התרחש בשכונת קראון הייטס החב"דית שבברוקלין, כאשר שני יהודים נפצעו משני אירועי ירי נפרדים שהתרחשו במהלך שעות אחר הצהריים שעון מקומי. האירועים התרחשו בעיצומן של חגיגות מצעד יום העבודה הציבורי, המושך מדי שנה מאות אלפי משתתפים. שני הפצועים פונו לבית החולים, מצבם מוגדר יציב והם צפויים להחלים, בעוד שכוחות המשטרה הציבו מחסומים ואבטחו את הזירות.

על פי הדיווח באתר COLIVE, אירוע הירי הראשון התרחש בסמוך להצטלבות הרחובות נוסטרנד אווניו וסנט ג'ונס פלייס, מצפון לשדרת איסטרן פארקוויי המרכזית. בדיווח ראשוני של המשטרה נמסר כי חשוד אחד בביצוע הירי נעצר במקום, וכלי הירייה ששימש לביצוע המעשה נתפס.

אולם זמן קצר לאחר מכן נשמעו יריות נוספות באירוע שני, הפעם ממש בלב אזור המצעד המאובטח, בהצטלבות השדרות איסטרן פארקוויי וקינגסטון אווניו, במרחק צעדים ספורים מהמוסדות המרכזיים של חסידות חב"ד בשכונה.

בעקבות אירוע הירי השני פתחה משטרת ניו יורק במרדף נרחב אחר שני חשודים שנראו בורחים לכיוון אלוואני אווניו. על פי התיאור, אחד מהם לבש קפוצ'ון אפור ומכנסי ג'ינס כחולים, והשני חולצה לבנה. נכון לשעה זו החקירה נמשכת וטרם דווח על מעצרם של החשודים.

אירועי הירי התרחשו למרות היערכות נרחבת של משטרת ניו יורק, שפרסה אלפי שוטרים לאורך מסלול המצעד, הציבה גדרות בידוק היקפיות והקדימה את שעת סיום המצעד לשעה 17:30. צעדים אלו ננקטו כחלק מלקחי השנים הקודמות, שבהן נרשמו אירועי אלימות קשים באזור עם שקיעת החמה בסיום היום.

יום העבודה האמריקני ('לייבור דיי') הוא חג פדרלי גויי ויום שבתון לאומי שנקבע במקור כדי להוקיר את תרומתם והישגיהם של העובדים ושל תנועות הפועלים בבניית המדינה. החג מצוין מדי שנה ביום שני הראשון של חודש ספטמבר, ועבור הציבור הרחב בארצות הברית הוא מסמל את סיומו הרשמי של עונת הקיץ, את החזרה לספסל הלימודים ואת תחילת תקופת החגים האזרחית.

בניו יורק מצוין היום באמצעות 'הקרנבל הקריבי', מצעד ענק וסוער המושך מאות אלפי איש הצועדים לאורך שדרת איסטרן פארקוויי בברוקלין. מסלול המצעד המרכזי עובר באופן ישיר וחוצה את לבה של השכונה היהודית קראון הייטס, ממש מול בניין מרכז חב"ד העולמי 770 – בית מדרשו של הרבי מליובאוויטש זצוק"ל.

אירועי הירי התרחשו בעיתוי רגיש במיוחד עבור הקהילה החב"דית המקומית, ימים ספורים לפני תחילת חודש תשרי. בתקופה זו בשנה הופכת השכונה למוקד עלייה לרגל, כאשר המוני אורחים, משפחות ואלפי תלמידי ישיבות גודשים את הרחובות ומגיעים מכל רחבי העולם – ובהם מאות רבות של בחורים ואורחים שהגיעו במיוחד מארץ ישראל – כדי לשהות במרכז חב"ד העולמי במהלך חודש החגים.