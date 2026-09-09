הנשיא האמריקני דונלד טראמפ מעכב באופן חריג את יציאתו המתוכננת לעיר דאלאס שבמדינת טקסס, שם הוא אמור לשאת את הנאום המרכזי בכינוס אמצע הקדנציה של המפלגה הרפובליקנית. לפי הדיווחים, טראמפ שוהה בלשכה המערבית של הבית הלבן בעקבות תדרוך מודיעיני שהוא מקיים יחד עם סגן הנשיא ג'יי די ואנס, יו"ר מטה הבית הלבן סוזי וויילס והגסת' וקיין.

המפלגה הרפובליקנית מקיימת כינוס יוצא דופן בן יומיים המכונה "Trump-a-Palooza", שמטרתו להציב את טראמפ במרכז בחירות האמצע שיתקיימו בסתיו 2026. האירוע משלב בתוכו עצרת בחירות לצד אירוע גיוס כספים, במטרה לעורר התלהבות בקרב הבוחרים הרפובליקנים לקראת המערכה הבאה, וזאת על רקע שיעורי התמיכה הנמוכים של הנשיא.

לוח הזמנים של הכינוס מעיד כי מדובר באירוע המוקדש כולו לנשיא טראמפ, בשונה מכינוסים פוליטיים מסורתיים המתקיימים אחת לארבע שנים לצורך הכתרת מועמדים לנשיאות. המארגנים הגדירו את האירוע כחלון ראווה להצגת הישגיו של טראמפ, כאשר חלק ניכר מהתכנים יוקדש להצגת המפלגה הדמוקרטית כקיצונית באמצעות הדגשת האגף השמאלי שבה.

חברי מפלגה רבים, ובכללם כאלה המתמודדים במרוצים צמודים, בחרו שלא להגיע לכינוס בשל התחייבויות קודמות או בשל מחאה על הדרישה לשלם עבור הכניסה. לעומתם, מועמדים אחרים מקווים כי הופעה לצד הנשיא טראמפ תעניק להם חשיפה תקשורתית ותסייע להניע את מצביעיו להגיע לקלפיות.