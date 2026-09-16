מושל פוקט הורה לחקור את פעילות בית חב"ד בתאילנד

בית חב"ד בבנגקוק ( צילום: ארכיון כיכר )

מושל מחוז פוקט בתאילנד, צ'וטנירין קרדסום, הורה ביום שלישי על חקירה מקיפה של פעילות בית חב"ד פאטונג. הרשויות המקומיות קיבלו שבעה ימים להשלים בדיקה מעמיקה של מסמכי הבעלות על הקרקע, אופן רכישתה, היתרי השימוש והרישיונות המסחריים של הפעילות במתחם.

בית חב"ד זה עלה לכותרות לאחרונה כאשר סעודת ראש השנה שתוכננה לכאלפיים מטיילים ישראלים בוטלה ברגע האחרון, בעקבות הפגנה פרו-פלסטינית שהתקיימה באזור במשך שעות. במסגרת החקירה, הרשויות יבדקו את רישומי בעלי המניות של החברות הקשורות לפעילות במקום. הבדיקה נועדה לברר האם קיימת זיקה או חפיפה לחברה המעורבת בפרויקט להקמת בית עלמין יהודי במחוז צ'אצ'ואנגסאו. סגן שר הפנים התאילנדי, פולפרי סוואנצ'אוי, התייחס לאחרונה לפרויקט בית העלמין, לאחר שהתברר כי החברה העומדת מאחוריו הוקמה על ידי שלושה אזרחים ישראלים המחזיקים גם באזרחות תאילנדית, והם הרשומים כבעלי הקרקע. בשל כך, גורמי השלטון בפוקט מבקשים לבדוק כעת האם קיימים קשרים עסקיים או תאגידיים בין אותה חברה לבין חב"ד פאטונג.

( צילום: דוברות זק"א )

סגן מושל פוקט, רואמדון האיאיווה, המשמש גם כדובר המחוז, אישר כי המושל הנחה את כלל הרשויות לערוך בדיקה מעמיקה. הוא ציין כי ייבדקו מסמכי הבעלות, היתרי הקרקע, אישורי הבנייה והרישיונות להפעלת הפעילות המסחרית.

הרשויות הדגישו כי מדובר בבדיקה בלבד ולא בקביעה שנעברה עבירה כלשהי. עוד הם הבהירו כי הבדיקה אינה מכוונת נגד לאום, דת או קהילה מסוימים, אלא נועדה לוודא כי הפעילות והחזקות הקרקע עומדות בדרישות החוק התאילנדי.

שליח חב"ד בתאילנד, הרב נחמיה וילהלם, מסר בתגובה: "אנו נמצאים בתאילנד כבר 30 שנה, ולאורך כל השנים זכינו לחוות באופן אישי את הכנסת האורחים המיוחדת של העם התאילנדי, את הכבוד ההדדי ואת החיים המשותפים כאן בשלום בין בני כל הדתות והלאומים. תמיד הרגשנו כי מכבדים אותנו ואת פעילותנו, ויש לנו הערכה רבה לעם התאילנדי ולרשויות הממלכה".

"בתי חב"ד שלנו חוקיים לחלוטין מכל הבחינות", הוסיף הרב וילהלם. "אנו מקפידים מאוד לשמור על חוקי המדינה, לכבד את הרשויות המקומיות ואת אזרחי תאילנד, ולכן יש לנו אמון מלא כי גם הדברים הנבדקים כעת ייבדקו בצורה עניינית ויתברר שהכל תקין".

בית עלמין שנרכש לפני כחמש שנים על ידי הקהילה היהודית וחב"ד בבנגקוק נקלע בחודשים האחרונים לקושי מול הרשויות המקומיות, לאחר שאלו סירבו לחדש את רישיון הקבורה במקום. ביום שישי בבוקר, ערב ראש השנה, קיבלו נציגי חב"ד מכתב מהמושל האזורי ובו דרישה לפנות את בית העלמין, שבו ארבעה קברים, עד ליום שלישי.

בעקבות הדחיפות פנה הרב נחמיה וילהלם לסמנכ"ל המבצעים של זק"א, חיים וינגרטן, וביקש את סיוע הארגון בהעברת הקברים לחלקת קבורה חדשה שנרכשה על ידי הרב יוסף חיים קנטור, רבה הראשי של הקהילה היהודית בתאילנד.

מיד בצאת השבת, ולאחר התייעצות הלכתית עם רבני זק"א, יצאו לבנגקוק סמנכ"ל המבצעים חיים וינגרטן ומתנדב זק"א בערלה יעקובוביץ. ביום שלישי פעלה במקום משלחת משותפת של זק"א, רבני חב"ד וחברי הקהילה היהודית, ובהם הרב יוסף חיים קנטור, הרב נחמיה וילהלם, הרב אליעזר אשכנזי, יוסי גולדברג ודוידי חדד.

לאחר שעות של עבודה מאומצת ורגישה, תוך הקפדה על כבוד המת והנחיות ההלכה, הועברו ארבעת הקברים בשלמותם למקום מנוחתם החדש.