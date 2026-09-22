משטרת אזור דורהם שבפרובינציית אונטריו שבקנדה עצרה בשבת האחרונה צעיר בן 19, לאחר שהפיץ איומים ברשתות החברתיות לבצע פיגוע ירי בבית כנסת באזור.

על פי הדיווח של המשטרה המקומית, ביום שישי התקבלה התרעה דחופה מגורם אכיפת חוק חיצוני על מסרים חמורים באינטרנט, שכללו איומים מפורשים לבצע ירי בבית כנסת. בעקבות המידע נפתחה חקירה מהירה, ובשבת פשטו השוטרים ועצרו את החשוד – אלכסנדר פארפיט, בן 19 מהעיר וויטבי.

נגד החשוד הוגש כתב אישום הכולל סעיף של איומים ממניע שנאה, והוא נותר במעצר עד לדיון בבקשתו לשחרור בערבות.

ראשת עיריית וויטבי, אליזבת רוי, פנתה בהודעה מחזקת לקהילה היהודית בעקבות המעצר: "לחברינו ושכנינו היהודים, אני רוצה לומר בבירור: אתם לא לבד. הקהילה שלכם עומדת לצידכם תמיד. כל תושב זכאי להתכנס, להתפלל ולקיים את אמונתו בביטחון וללא פחד, ואיום נגד בית תפילה הוא איום נגד ביטחונה וחירויותיה של הקהילה כולה".

ראשת העיר הוסיפה והבהירה: "אין מקום בוויטבי לאנטישמיות, לשנאה, להפחדה או לאלימות מכל סוג, והעירייה תתמודד עמן ותוקיע אותן".

האיומים והמעצר מגיעים על רקע מתיחות קשה ואירוע חמור ביותר שאירע בליל יום הכיפורים, מחוץ לבית הכנסת "בני יעקב" בעיר בלוויל שבפרובינציית אונטריו.

במהלך הכניסה לתפילת החג, פתח חמוש בירי לעבר מבנה בית הכנסת. שוטר שנכח במקום במסגרת תגבור האבטחה המיוחד לתפילות יום הכיפורים נפצע במהלך האירוע. במקביל לפציעתו, השוטר השיב אש לעבר היורה ופצע אותו באורח אנוש.

חבר קהילה שחזר בחרדה בשיחה עם עיתון "טורונטו סאן" את רגעי האימה: "הירי נמשך לפחות שתיים-שלוש דקות. עשרות כדורים נורו לעבר המבנה וחדרו דרך החלונות אל תוך חלל בית הכנסת".

נשיא בית הכנסת, נורם ודום, תיאר בשיחה עם רשת "קווינטה ניוז" המקומית את רגעי החרדה: "התחלנו להכניס אנשים לבית הכנסת ואז שמענו את היריות הראשונות. זה היה בום, בום, בום, בום. ואז זה קרה שוב. כמה מאיתנו יצאו ללובי, ושם המשיכו היריות והן היו מאוד ברורות. צעקתי לכולם לרדת על הרצפה, וסגרנו את הדלתות לאולם".