מקרון בעצרת האו"ם: חמאס מעולם לא פעל ביהודה ושומרון

נשיא צרפת עמנואל מקרון נשא נאום בעצרת הכללית של האו"ם שעורר תגובות חריפות בישראל, לאחר שטען כי ארגון החמאס מעולם לא פעל ביהודה ושומרון. "פשוט תסתכלו על מה שקורה בגדה המערבית. יום אחר יום אנחנו רואים הפרות. ובשם מה? חמאס מעולם לא היה פעיל בגדה המערבית", אמר מקרון.

בהמשך דבריו הוסיף מקרון: "מה שאנחנו צריכים הוא לכבד את הזכות הלגיטימית של העם הפלסטיני, את הזכות הלגיטימית להתקיים. זהו תנאי מוקדם לביטחון, היום ומחר, עבור עם ישראל".

נשיא צרפת גם התייחס למצב בעזה ואמר כי "השלום לכאורה בעזה מבייש את כולנו, ולא פתח את המסדרונות ההומניטריים". כמו כן תקף מקרון את "אלימות המתנחלים בגדה המערבית" וטען כי היא "פוגעת בלגיטימיות של הפלסטינים להתקיים".

בישראל הגיבו בחריפות לדברי מקרון. עמית סגל כתב: "להגיד שחמאס לא פעל בגדה המערבית (יו"ש) זה כמו להגיד שמקרון הוא נשיא גבוה, מצליח ופופולרי". הכתב הצבאי דורון קדוש הזכיר לנשיא צרפת: "לידיעת הנשיא מקרון: המחבל שרצח רק בערב יום הכיפורים, שלשום, את נתנאל שקרון ז"ל במעיין בבנימין - היה איש חמאס".