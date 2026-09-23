נשיא סוריה אחמד א-שרע התייחס בריאיון שקיים בשולי עצרת האו"ם לשיחות שניהלה סוריה עם ישראל ולמלחמה בעזה. א-שרע השיב לשאלת העיתונאי ברק רביד בנוגע לחששות הישראליים מסוריה לאחר אירועי 7 באוקטובר.

"אני מבין את מה שקרה ב-7 באוקטובר עבור חלק מהאנשים החפים מפשע", אמר הנשיא הסורי, "אך באותו הזמן, לא ייתכן שכל המדיניות תיקבע על סמך תקרית שהתרחשה בהיסטוריה, משום שבמקביל עלינו להבין גם מה שקרה בעזה, ויותר מ-70,000 בני אדם נהרגו שם".

א-שרע תקף בחריפות את הפעילות הצבאית של ישראל בסוריה: "מתבצעים מעצרים חסרי הבחנה בתוך סוריה, אפילו ארמון הנשיאות הופצץ פעמיים בידי צבא ישראל. שדות התעופה שלנו מופצצים, וכך גם כל שדות התעופה הצבאיים שיש לנו". הוא הוסיף בשאלה רטורית: "האם זה יביא ביטחון לאזרח הישראלי?".

בהתייחסו לשיחות עם ישראל, חשף א-שרע פרט מעניין: "כמעט הגענו להסכמה של 90%, אך בנקודה זו ישראל נסוגה מההסכם מסיבות שונות שהציגה". הנשיא הסורי לא פירט מהן הסיבות שהוצגו או מהו תוכן ההסכמה שכמעט הושגה.

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הנשיא הסורי הדגיש את עמדתו בנוגע לרמת הגולן: "רמת הגולן היא שטח סורי תחת הכרת האו"ם ולאחר הצבעה של יותר מ-137 מדינות - לכן אין שום דיון על השטחים האלה ולמי הם שייכים".

הריאיון מתקיים על רקע מתיחות מתמשכת בין ישראל לסוריה. בימים האחרונים דווח על פיצוצים עוצמתיים במחסן תחמושת סורי באזור אל-עיס מדרום לחלב, כאשר לפחות ארבעה בני אדם נפצעו באירוע. כמו כן, 14 אזרחים ישראלים חצו השבוע את הגבול לשטח סוריה באזור אלוני הבשן, והושבו על ידי כוחות צה"ל.

מנגד, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר לפני כשבועיים במוצב צה"ל בכתר החרמון שבסוריה, והעביר מסר חד לאיראן ולכוחות הטרור באזור. "אנחנו שולטים בכל המרחב מכתר החרמון עד הירמוך, ומכאן עד הים התיכון, שליטה מוחלטת שלא הייתה כדוגמתה", אמר נתניהו.