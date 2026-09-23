נשיא סוריה באו"ם: "הגולן יישאר אדמה סורית"

נשיא סוריה אחמד א-שרע ניצל את בימת העצרת הכללית של האו"ם לתקיפה חריפה של הפעילות הצבאית הישראלית בשטח ארצו. בנאומו חשף א-שרע נתונים מפורטים על היקף התקיפות והפלישות הישראליות, ודרש נסיגה מיידית לקווי דצמבר 2024.

הנשיא הסורי התייחס במיוחד למעמדה של רמת הגולן, להיקף הפעילות הצבאית נגד ארצו ולתנאים שלדעתו נדרשים להסדר מדיני באזור. יחד עם זאת, הוא הבהיר כי "הזדמנות היסטורית לשלום עדיין קיימת עבור מי שמעוניין לחיות בשלום".

"הגולן יישאר אדמה סורית"

א-שרע פתח את דבריו בהתייחסות לסוגיית רמת הגולן, והבהיר כי סוריה אינה מכירה בנוכחות הישראלית באזור. "שום ניסיון לכפות עובדות בשטח אינו יכול לפגוע בלגיטימיות של מדינתנו, בריבונות החוק שלנו ובתוקפו של המשפט הבין-לאומי", הצהיר הנשיא הסורי.

"הגולן יישאר אדמה סורית, וכל צעדי הסיפוח בטלים ומבוטלים מכוח החלטה 497 של מועצת הביטחון", הוסיף א-שרע. הוא פנה לקהילה הבין-לאומית בקריאה: "הדרישה שלנו משותפינו פשוטה – אמרו את מה שאומר המשפט הבין-לאומי".

בהמשך נאומו הציג הנשיא הסורי נתונים מפורטים על הפעילות הישראלית בשטח ארצו. לטענתו, ישראל תקפה את סוריה בכ-500 תקיפות אוויריות וארטילריות, ביצעה למעלה מ-1,200 פלישות לשטח, ועצרה קרוב ל-300 אזרחים סורים.